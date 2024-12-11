OnePlus Ace 5 resmi fotoğraflarda ortaya çıktı

Haber Merkezi

OnePlus, bu ay içinde yeni amiral gemisi telefonu Ace 5'i (13R) tanıtacak. Çin'de piyasaya sürülecek olan Ace 5, ocak ayında OnePlus 13R adıyla küresel pazara da sunulacak.

OnePlus Ace 5, ince çerçevelere ve metal bir kasaya sahip. Weibo'da yayınlanan resmi fotoğraflarda telefonun tasarımı net bir şekilde görülüyor.

OnePlus Ace 5, 120 Hz yenileme hızına sahip 1,5K düz bir ekranla geliyor. Telefonun kalbinde ise Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci bulunuyor.

OnePlus Ace 5, 100W hızlı şarjı destekleyen 6.200 mAh batarya ile donatılacak.

KAMERA ÖZELLİKLERİ

Ace 5, 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kameradan oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip.

Telefon, ekran içi parmak izi sensörü ve Android 15 tabanlı OxygenOS 15 ile kutusundan çıkacak.

PRO VERSİYONU DA GELİYOR

OnePlus'ın, Ace 5 ile birlikte daha güçlü bir Pro versiyonunu da piyasaya sürmesi bekleniyor. Pro versiyonunda Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci ve 6,31 inç ekran bulunacağı söyleniyor.

OnePlus 13R, Ace 5 ile aynı tasarıma sahip olsa da farklı özelliklerle gelebilir. OnePlus 13R'nin Ace 5'ten daha pahalı olması bekleniyor.