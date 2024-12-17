OnePlus Ace 5 serisi 26 Aralık'ta tanıtılacak: İşte özellikleri

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OnePlus, uygun fiyatlı amiral gemisi telefonlarıyla tanınıyor. Şirket, şimdi de Ace 5 serisiyle akıllı telefon pazarında fırtına estirmeye hazırlanıyor.

OnePlus Ace 5 ve Ace 5 Pro modelleri, güçlü özellikleri ve şık tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

ÖN SİPARİŞLER BAŞLADI

OnePlus Ace 5 serisi için ön siparişler Çin'de başladı. Resmi lansman tarihi henüz açıklanmasa da sızıntılar 26 Aralık tarihine işaret ediyor. Serinin, tatil sezonundan hemen sonra raflarda olması bekleniyor.

ONEPLUS 13R İLE BENZER ÖZELLİKLER

OnePlus Ace 5'in, Ocak 2025'te piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus 13R modelinin yeniden markalanmış bir versiyonu olacağı söyleniyor. Her iki model de neredeyse aynı teknik özelliklere sahip olacak.

ONEPLUS ACE 5 SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ

OnePlus Ace 5 serisi, güçlü özellikleri, şık tasarımı ve uygun fiyatı ile amiral gemisi telefonlara rakip olmayı hedefliyor.