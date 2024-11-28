OnePlus Ace 5 serisi önümüzdeki ay piyasaya sürülecek

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OnePlus, merakla beklenen Ace 5 serisinin çıkış tarihini resmen açıkladı. Ace 5 ve Ace 5 Pro modelleri, aralık ayında Çin'de kullanıcılarla buluşacak.

Ace 5, güçlü Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alırken, Ace 5 Pro ise daha da güçlü olan Snapdragon 8 Elite ile donatılacak.

OnePlus Ace 5, daha sonra OnePlus 13R olarak küresel pazarda da satışa sunulacak.

ONEPLUS ACE 5 PERFORMANSI

OnePlus yöneticisi Louis Lee, Ace 5'in oyun performansını gözler önüne seren bir kıyaslama sonucu paylaştı.

King of Glory oyununda yapılan testlerde Ace 5, bir saat boyunca 120 FPS'nin üzerinde performans sergilerken sadece 3,57 W güç tüketti ve 40,3 °C sıcaklıkta kaldı

Snapdragon 8 Elite ile donatılmış bir diğer akıllı telefon ise aynı performansı biraz daha düşük güç tüketimi (3,27 W) ve 40 °C sıcaklıkla sağladı.

ŞIK TASARIM VE GÜÇLÜ KAMERA

Tanınmış sızıntı kaynağı Digital Chat Station, Ace 5'in tasarımını gösteren bir görsel paylaştı.

Görsele göre telefon, şık ve düz bir metal çerçeveye sahip. Ayrıca isteğe bağlı olarak seramik cam arka yüzey seçeneği de sunulacak.

Ace 5, arka tarafında üçlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor ve sol tarafında ikonik OnePlus uyarı kaydırıcısını barındırıyor.

DEVASA BATARYA VE HIZLI ŞARJ

OnePlus Ace 5 serisinin öne çıkan özelliklerinden biri de devasa batarya kapasitesi olacak.

Amiral gemisi akıllı telefonlardaki büyük batarya trendini takip eden Ace 5, OnePlus 13'ün 6.000 mAh bataryasına yakın bir kapasite sunması bekleniyor.

Ace 5, Çin'de ColorOS 15 ile kutudan çıkacakken, küresel pazarda OxygenOS 15 ile piyasaya sürülecek.

OnePlus Ace 5 serisinin Aralık ayında Çin'de piyasaya sürülmesiyle birlikte, OnePlus 13R modelinin de 2025'in ilk çeyreğinde OnePlus 13 ile birlikte küresel olarak tanıtılması bekleniyor.