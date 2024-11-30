OnePlus, yapay zeka destekli özellikleri OnePlus 12'ye sunmaya başlıyor

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OnePlus 12, Android 15 tabanlı OxygenOS 15 güncellemesini almıştı, ancak bu güncelleme yapay zeka destekli özellikler içermiyordu.

OnePlus, bu eksikliği gidermek için daha küçük güncellemeler yayınlayarak OxygenOS 15'e yapay zeka özelliklerini ekleyeceğini duyurmuştu.

İşte bu güncellemelerden ilki yayınlandı ve OnePlus 12 kullanıcılarına bir dizi yeni yapay zeka destekli araç sunuyor.

YAPAY ZEKA RETOUCH

Yapay Zeka Retouch özelliği, fotoğraf düzenleme deneyimini geliştirmek için tasarlanmış üç yeni araç sunuyor:

Netliği Artırma: Kırpılmış, uzak veya düşük kaliteli fotoğrafların netliğini artırır.

Unblur: Bulanık fotoğraflardaki ayrıntıları, renkleri ve ışığı geri kazandırarak net görüntüler elde etmenizi sağlar.

Yansımaları Kaldır: Pencerelerden çekilen fotoğraflardaki cam yansımalarını ortadan kaldırır.

YAPAY ZEKA NOTLARI

Yapay Zeka Notları özelliği, not alma ve içerik oluşturma sürecini kolaylaştırmak için tasarlandı. Bu özellik, aşağıdaki araçları içeriyor:

Yapay Zeka Yazma Paketi: İçeriğin taslağını oluşturmanıza ve geliştirmenize yardımcı olur, yazmaya devam etme, stili parlatma ve optimize etme gibi özellikler sunar.

Biçim: Dağınık bilgileri daha iyi organize edilmiş bir içerik haline getirerek görsel olarak daha çekici ve okunması daha kolay hale getirir.

Temizleme: Cümleleri daha tutarlı hale getirir ve sesli notlardan dolgu sözcüklerini kaldırarak orijinal sesi korur.

İLETİŞİM VE BAĞLANTI

Güncelleme, iletişim ve bağlantı alanında da bazı iyileştirmeler getiriyor:

Canlı fotoğrafları yakındaki iOS cihazlarıyla kolayca paylaşma imkanı.

Bluetooth bağlantılarının kararlılığını artırma ve uyumluluğunu genişletme.

SİSTEM

Güncelleme, sistem genelinde bir dizi optimizasyon ve hata düzeltmesi içeriyor:

Kişileri yüzen pencereye geçirme özelliği.

Fotoğraflar uygulamasının biniş kartlarını tanıyıp Google Wallet'a ekleyebilme özelliği.

Büyük klasörlerdeki uygulamaların 3x3'lük ızgaralarda görüntülenebilme özelliği.

Bazı uygulamaların çökmesine neden olan sorunların giderilmesi.

Sistem güvenliğini artırmak için Kasım 2024 Android güvenlik yamasının eklenmesi.

OnePlus, güncelleme içeriğinin farklı bölgelerde değişiklik gösterebileceğini belirtiyor. Bu nedenle, yukarıda listelenen özelliklerin tümünün her bölgedeki OnePlus 12 kullanıcılarına sunulmayabileceğini unutmayın.