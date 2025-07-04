OpenAI CEO'su Sam Altman uyardı: ChatGPT'ye körü körüne güvenmeyin

Yapay zeka devi OpenAI'nin CEO'su Sam Altman, şirketin en popüler ürünü olan ChatGPT'nin güvenilirliği konusunda önemli bir uyarıda bulundu.

Şirketin resmi podcast yayınında konuşan Altman, kullanıcıların bu teknolojiye karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

"GÜVENMEMENİZ GEREKEN TEKNOLOJİ": HALÜSİNASYON RİSKİ

Altman, "İnsanlar ChatGPT'ye çok yüksek derecede güveniyor, bu ilginç çünkü bu, en az güvenmeniz gereken teknoloji olmalı." ifadelerini kullandı.

Altman, yapay zekanın "halüsinasyon" görme, yani yanlış veya yanıltıcı bilgileri kendinden emin bir şekilde gerçekmiş gibi sunma eğiliminde olduğunu belirtti.

CEO, bu durumun önyargılı eğitim verileri, gerçek dünya bilgisine dayanmama ve her zaman bir yanıt verme baskısı gibi çeşitli faktörlerden kaynaklandığını açıkladı.

Altman, ChatGPT'nin "çok güvenilir olmadığı" konusunda dürüst olmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

Geleceğe dair öngörülerini de paylaşan Altman, çocuklarının asla yapay zekadan daha akıllı olmayacağı yönündeki tahminini yineledi.

Ancak bu ifadenin karamsar bir tablo çizmediğini, "Ama onlar bizden çok daha yetenekli olarak büyüyecekler ve bizim hayal bile edemeyeceğimiz şeyleri yapabilecekler." diyerek açıkladı.

CHATGPT'YE REKLAM GELECEK Mİ

ChatGPT'ye reklam entegre etme olasılığı sorulduğunda ise Altman, bu fikre tamamen kapalı olmadığını belirtti.

Instagram reklamlarını "oldukça havalı" bulduğunu ve oradan alışveriş yaptığını söyleyen CEO, böyle bir modelin kullanıcı deneyimini bozmayacak ve çıktı kalitesini düşürmeyecek şekilde dikkatle uygulanması gerektiğini vurguladı.