OpenAI, doktora düzeyinde zeka ve önemli performans artışı sağlayan GPT-5'i piyasaya sürdü

Yapay zeka dünyasının lideri OpenAI, uzun süredir beklenen yeni amiral gemisi modeli GPT-5'in piyasaya sürüldüğünü resmen duyurdu.

OpenAI CEO'su Sam Altman, GPT-5'i önceki modellere göre devrim niteliğinde bir gelişme olarak nitelendirdi ve onu "geri dönmek istemeyeceğiniz Retina ekranlı ilk iPhone'a" benzetti.

Bu yeni modelin, hem ücretsiz hem de ücretli tüm ChatGPT kullanıcıları ile geliştiricilerin kullanımına sunulacağı açıklandı.

Altman, GPT-5'in kodlama, yazma, sağlık hizmetleri ve bunların ötesindeki birçok alanda "dünyanın en iyi modeli" olduğunu iddia ederek, şirketin bir süredir elinde tutamadığı "sektör lideri öncü model" unvanını geri almayı hedeflediğini belirtti.

DOKTORA DÜZEYİNDE UZMANLIK

Altman, GPT-5'in gelişmiş yeteneklerini vurgulayarak modelin daha akıllı, daha hızlı ve daha az hataya açık olduğunu söyledi.

Önceki modellerle olan konuşma deneyimini karşılaştıran Altman, "GPT-3 bir lise, GPT-4 bir üniversite öğrencisiyle konuşmak gibiydi" dedi ve ekledi: "GPT-5 ile kullanıcılar, doktora düzeyinde bir uzmanla etkileşim kuruyormuş gibi hissedecekler."

Bu, modelin karmaşık konuları anlama, derinlemesine analiz yapma ve daha tutarlı yanıtlar üretme konusunda çağ atladığı anlamına geliyor.

TEK MODEL OLARAK SUNULUYOR

GPT-5, seleflerinin aksine, ChatGPT'de standart ve akıl yürütme (reasoning) olarak ikiye ayrılmıyor; tek bir model olarak sunuluyor.

Sistem, karmaşık sorgular algıladığında veya kullanıcı istediğinde otomatik olarak daha derin bir akıl yürütme sürümüne geçen OpenAI tarafından geliştirilmiş bir yönlendirici (router) kullanıyor.

ChatGPT başkanı Nick Turley, bu yaklaşımın özellikle modellere odaklanmamış ortalama kullanıcılar için deneyimi daha akıcı hale getirdiğini belirtti.

OpenAI, GPT-5'i tüm ChatGPT kullanıcılarının kullanımına sunarken, ücretsiz kullanıcılar için açıklanmayan bir komut istemi (prompt) sınırı bulunuyor.

Bu sınıra ulaşıldığında, model yönlendirici kullanıcıyı daha az güçlü bir "mini" sürüme geçirecek.

Geliştiriciler için ise GPT-5, GPT-5 mini ve GPT-5 nano olmak üzere farklı fiyat aralıklarında üç sürümde sunulacak.

GELİŞMİŞ KODLAMA

OpenAI CEO'su, GPT-5'in kodlama yeteneklerinin "isteğe bağlı yazılım" çağını başlatacağına inanıyor.

Modelin, yapılan testlerde SWE-Bench gibi zorlu kodlama kıyaslamalarında diğer tüm modellerden daha iyi performans gösterdiği belirtildi.

OpenAI, güvenlik risklerini anlamak için GPT-5'i "beş bin saatten fazla" test ettiğini ve ana odak noktalarından birinin "modelin kullanıcılara yalan söylememesini sağlamak" olduğunu belirtti.

Her ne kadar GPT-5, önceki akıl yürütme modeline göre daha az halüsinasyon (yanılsama) üretse de büyük dil modelleri için "kendinden emin bir şekilde yalan söylemek" önemli bir sorun olmaya devam ediyor.

Bu sorunu çözmek için model, daha önce güvenlik kısıtlamaları nedeniyle cevap vermeyi reddettiği bazı komutlar için artık "güvenli tamamlamalar" sağlayacak.

Bu özellik sayesinde GPT-5, güvenlik sınırları içinde kalarak mümkün olan en yardımcı cevabı vermeye çalışacak ve çok adımlı görevleri daha güvenilir bir şekilde yerine getirecek.