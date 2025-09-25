OpenAI duyurdu: 5 yeni devasa veri merkezi yolda

Yapay zeka devi OpenAI, Oracle ve SoftBank ile yaptığı ortaklık kapsamında ABD'nin farklı bölgelerinde beş yeni "Stargate" veri merkezi kuracağını açıkladı.

Bu dev proje, şirketin büyük ölçekli yapay zekâ modellerini eğitmesi ve çalıştırması için kritik bir altyapı sağlayacak.

PROJENİN ORTAKLARI VE HEDEFLERİ

Proje kapsamında Oracle, Teksas ve New Mexico gibi bölgelerde üç merkezin altyapısını kurarken, SoftBank ise Ohio ve Milam County’de iki merkezi inşa edecek. Toplamda 7 gigawatt enerji kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.

SoftBank, enerji kolu SB Energy aracılığıyla projenin yeşil enerji entegrasyonunu da sağlayacak.

Bu merkezler, aynı zamanda ABD’nin yapay zeka altyapısında küresel rekabet gücünü artırmayı da amaçlıyor.

GELECEĞİN GPT MODELLERİ İÇİN KRİTİK ADIM

Nvidia gibi çip üreticilerinin de yüksek performanslı işlemci desteği sağlayacağı projeyle OpenAI, daha güçlü ve verimli yapay zeka sistemleri sunabilecek.

Bu adımın, gelecekteki GPT modelleri ve diğer OpenAI yapay zekâ uygulamaları için hayati bir öneme sahip olduğu belirtiliyor.