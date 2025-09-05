OpenAI gelecek yıl kendi yapay zeka çiplerini piyasaya sürecek

ChatGPT'nin arkasındaki şirket olan OpenAI, kendi yapay zekâ çiplerini tasarlayıp üretmeyi planlıyor.

Bu stratejik hamle, şirketin şu anda endüstri standardı olan NVIDIA'ya olan bağımlılığını azaltma çabasının bir parçası.

İLK ÇİPLER GELECEK YIL GELİYOR

Financial Times'ın haberine göre, teknoloji devi, bu iddialı proje üzerinde yarı iletken üreticisi Broadcom ile birlikte çalışacak.

Kendi tasarımı olan yapay zekâ çipinin ilk ünitelerinin önümüzdeki yıl gibi erken bir tarihte piyasaya sürülmesi, ancak ilk etapta sadece OpenAI şirketinin kendi altyapısında kullanılması bekleniyor.

YENİ İŞ PLATFORMU VE SERTİFİKA PROGRAMI

OpenAI, çip geliştirme çalışmalarının yanı sıra, gelecek yıl işverenleri yapay zekâ becerilerine sahip adaylarla buluşturacak bir iş platformu başlatacağını da duyurdu.

Şirket ayrıca, çalışanların yapay zekâyı işlerine daha iyi entegre etmelerine yardımcı olmak için önümüzdeki aylarda bir sertifika programı da başlatıyor.