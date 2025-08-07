OpenAI, GPT-5'in ne zaman tanıtılacağı açıkladı

Yapay zeka dünyasının aylardır nefesini tutarak beklediği an geldi.

OpenAI, açık kaynak modellerini duyurmasının hemen ardından, devrim yaratması beklenen yeni nesil yapay zeka modeli GPT-5'in tanıtım tarihini resmen açıkladı.

TANITIM BU AKŞAM YAPILACAK

Şirketin resmi X hesabından yapılan "LIVE5TREAM" paylaşımı, yeni modelin tanıtılacağının sinyalini verdi.

Canlı yayın, bugün (7 Ağustos Perşembe) Türkiye saatiyle 20.00'da başlayacak ve OpenAI, yeni modelin yeteneklerini tüm dünyaya sergileyecek.

GPT-5'TEN BEKLENTİLER NELER

GPT-4'ten bu yana birçok ara model çıkaran OpenAI'nin, GPT-5 ile büyük bir sıçrama yapması bekleniyor.

CEO Sam Altman'ın daha önceki ipuçlarına göre, yeni model farklı yapay zeka modellerinin güçlü yönlerini tek bir çatı altında birleştiren, daha yetenekli bir yapıya sahip olacak.