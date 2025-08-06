OpenAI, ilk açık kaynak yapay zeka modellerini yayınladı

Yapay zeka sektörünün öncüsü OpenAI, stratejisinde önemli bir değişikliğe giderek uzun bir aradan sonra ilk açık kaynak yapay zeka modellerini kullanıma sundu.

Bu hamle, şirketin Meta ve DeepSeek gibi rakiplerine karşı elini güçlendirmeyi amaçlıyor.

İKİ FARKLI MODEL, FARKLI İHTİYAÇLAR

Şirket, gpt-oss-120b ve gpt-oss-20b adında iki farklı model yayınladı.

Bunlardan ilki veri merkezleri gibi güçlü sistemler için tasarlanmış daha büyük bir modelken, ikincisi çoğu masaüstü ve dizüstü bilgisayarda çalışabilecek daha hafif bir versiyon.

CEO SAM ALTMAN: "DÜNYADAKİ EN İYİ AÇIK MODELLER"

OpenAI CEO'su Sam Altman, bu modellerin performans olarak o4-mini ile kıyaslanabilir olduğunu ve "dünyadaki en iyi ve en kullanışlı açık modeller" olduğuna inandığını belirtti.

Altman, bu hamlenin kullanıcılara kendi yapay zekalarını doğrudan kontrol etme ve gizlilik imkanı sunarken, sektördeki inovasyon hızını da artırmasını umduğunu söyledi.