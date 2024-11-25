OpenAI, kendi tarayıcısıyla Google'a rakip olmayı düşünüyor

Haber Merkezi

Yapay zeka alanında yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren OpenAI, şimdi de internet tarayıcısı pazarına girmeye hazırlanıyor.

The Information sitesinin haberine göre; OpenAI, ChatGPT ile entegre çalışacak bir web tarayıcısı geliştirmeyi planlıyor. Bu hamle, Google'ın Chrome tarayıcısının hakimiyetine meydan okuyabilir.

OPENAI, ARAMA ÖZELLİKLERİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN GÖRÜŞMELER YAPIYOR

Habere göre OpenAI, Conde Nast, Redfin, Eventbrite ve Priceline gibi web sitesi ve uygulama geliştiricileriyle arama ürünü hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu görüşmelerin amacı, OpenAI'nin tarayıcısına entegre edeceği arama özelliklerini geliştirmek.

SAMSUNG İLE İŞ BİRLİĞİ

OpenAI, ayrıca Samsung ile de yapay zeka özelliklerini güçlendirmek için görüşmeler yaptı.

Samsung, Google'ın önemli bir ortağı ve Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonların en büyük üreticisi konumunda.

APPLE İLE MEVCUT ORTAKLIK

OpenAI'nin halihazırda Apple ile bir ortaklığı bulunuyor. Apple'ın yeni cihazlarındaki "Apple Intelligence" özellikleri, OpenAI teknolojisi kullanılarak destekleniyor.

OpenAI'nin tarayıcı geliştirme planı, Google'ın arama pazarındaki hakimiyetini sarsabilir.

ABD Adalet Bakanlığı, Google'ın Chrome tarayıcısını elden çıkarması için baskı yapıyor. OpenAI, bu durumdan faydalanarak kendi tarayıcısını piyasaya sürebilir.