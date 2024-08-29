OpenAI piyasa değeri 100 milyar doların üzerine çıkabilir: Fon görüşmeleri başladı ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, değerini 100 milyar doların üzerine çıkaracak yeni bir finansman turu için görüşmelerde bulunuyor.

AA & Ensonhaber

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ın, değerini 100 milyar doların üzerine çıkarabilir. Gelen bilgilere göre şirket, yeni bir finansman turu için görüşmelerde bulunuyor..

Girişim sermayesi şirketi Thrive Capital'ın bu tura liderlik ettiği ve yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapacağı, Microsoft'un da para yatırmasının beklendiği aktarıldı.

Yeni finansman turunun, Microsoft'un Ocak 2023'te yaklaşık 10 milyar dolar yatırım yapmasından bu yana OpenAI şirketine yapılan en büyük dış sermaye enjeksiyonu olacağı söyleniyor.

iOpenAI değeri, geçen yılın sonunda 86 milyar dolar olarak ölçülmüştü.

GEÇEN YILDAN BERİ YATIRIM YAPIYOR

New York merkezli şirket Thrive Capital'ın OpenAI ve Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman ile yakın temasta olduğu ve şirketin geçen yıldan bu yana OpenAI'a birkaç yüz milyon dolar yatırdığı belirtildi.

Yeni finansman turuna hangi diğer yatırımcıların katıldığının belirlenemediği ifade edilirken, yapay zeka alanındaki rekabetin de şiddetlenmesi bekleniyor.