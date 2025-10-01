OpenAI, yılın ilk yarısında 4,3 milyar dolar kazandı

The Information'ın hissedarlara yapılan mali açıklamalara dayandırdığı haberine göre, ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, 2025'in ilk yarısında yaklaşık 4,3 milyar dolar gelir elde etti.

Bu rakam, şirketin geçen yılın tamamında elde ettiğinden yaklaşık yüzde 16 daha fazla olmasıyla dikkat çekiyor.

YÜKSEK GELİRE RAĞMEN BÜYÜK HARCAMA YAPTI

Raporda, OpenAI'nin yapay zeka geliştirme ve ChatGPT'yi çalıştırma maliyetleri nedeniyle yılın ilk yarısında 2,5 milyar dolar nakit yaktığı belirtildi.

Şirketin araştırma ve geliştirme maliyetinin ise 6,7 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.

Bu yüksek harcamalara rağmen, dönem sonunda şirketin kasasında yaklaşık 17,5 milyar dolar nakit ve menkul kıymet bulunduğu da gelen bilgiler arasında.

YIL SONU HEDEFLERİ

OpenAI'nin 13 milyar dolarlık tam yıllık gelir hedefine ve 8,5 milyar dolarlık nakit yakma hedefine ulaşmasının hedeflendiği belirtiliyor.

Geçtiğimiz hafta ise Nvidia'nın OpenAI'a 100 milyar dolara kadar yatırım yapacağı ve veri merkezi çipleri tedarik edeceği bildirilmişti.

Şirketin değerlemesinin 500 milyar dolar civarında olabileceği de konuşuluyor.