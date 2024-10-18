Oppo, Android 15 tabanlı ColorOS 15'i tanıttı: İşte güncelleme alacak telefonlar

Oppo, merakla beklenen Android 15 tabanlı ColorOS 15 işletim sistemini resmen duyurdu ve güncelleme yol haritasını açıkladı.
Yapay zekaya odaklanan yeni sürüm, görsel değişikliklerin yanı sıra birçok uygulamada önemli iyileştirmeler getiriyor.
COLOROS 15 İLE GELEN YENİLİKLER
ColorOS 15'in en dikkat çekici özelliklerinden biri, birden fazla pencerenin aynı anda çalışmasına olanak tanıyan "paralel animasyon".
Ayrıca, Oppo ve üçüncü taraf uygulamaları arasında daha akıcı bir geçiş deneyimi sunan "geliştirilmiş hareket efektleri" de dikkat çekiyor.
Oppo, ColorOS 15 ile çoğu cihazının saniyede ortalama 116,7 kare (FPS) görüntüleme performansı sunacağını belirtti.
Bu, oyun oynama ve görüntülü görüşmeler için önemli bir avantaj sağlayacak. Ortalama uygulama yükleme hızının yüzde 26 oranında iyileştirildiği ve üçüncü taraf uygulama albümleri için yüzde 50 daha hızlı ilk yükleme hızı sunulduğu da vurgulanan yenilikler arasında.
AURORA ENGINE VE TIDAL ENGINE İLE PERFORMANS ARTIŞI
ColorOS 15'in kalbinde, seri yerine paralel yanıt yöntemi kullanan yeni bir işleme mimarisi olan Aurora Engine yer alıyor.
Oppo'ya göre bu yeni çözüm, kontrol yanıt hızında yüzde 18'lik bir iyileşme ve kontrol kararlılığında yüzde 40'lık bir artış sağlıyor.
Tidal Engine ise multimedya kod çözme performansını ve dosya sıkıştırma süresini artıran bir diğer önemli yenilik. Tidal Engine'in dinamik önbellek tahsisini, talimat hızlandırmadan üç kat daha verimli bir şekilde artırması bekleniyor.
GÜNCELLEME ALACAK TÜM MODELLER
Kasım 2024:
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Oppo Find X7 Ultra
Oppo Find X7 Ultra Satellite Communication Edition
Oppo Find N3
Oppo Find N3 Flip
Oppo Find N3 Collector’s Edition
OnePlus Ace 3
OnePlus Ace 3 Pro
OnePlus Ace 3 Genshin Impact
OnePlus 12
OnePlus Tablet Pro
Aralık 2024:
Oppo Find N2
Oppo Find X6
Oppo Find X6 Pro
Oppo Reno12 Pro 5G
Oppo Pad 2
Oppo K12 5G
Oppo K12x 5G
OnePlus Ace 3V
OnePlus 11
OnePlus 11 5G Jupiter Rock Custom Edition
OnePlus Ace 2
OnePlus Ace 2 Pro
OnePlus Ace 2 Genshin Impact
OnePlus Ace 2 Pro Genshin Impact
Ocak 2025:
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Oppo Reno12 5G
Oppo Reno11 5G
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Oppo Reno10 Pro+ 5G
Oppo Reno10 Pro 5G
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OnePlus Ace 2V
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Not: Find X8 amiral gemisi modelleri, Oppo'nun ColorOS 15 ile birlikte piyasaya sürülecek ilk akıllı telefonları olacak; bu nedenle bu cihazlar yukarıdaki listede yer almıyor.
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