Oppo, Android 15 tabanlı ColorOS 15'i tanıttı: İşte güncelleme alacak telefonlar

Haber Merkezi

Oppo, merakla beklenen Android 15 tabanlı ColorOS 15 işletim sistemini resmen duyurdu ve güncelleme yol haritasını açıkladı.

Yapay zekaya odaklanan yeni sürüm, görsel değişikliklerin yanı sıra birçok uygulamada önemli iyileştirmeler getiriyor.

COLOROS 15 İLE GELEN YENİLİKLER

ColorOS 15'in en dikkat çekici özelliklerinden biri, birden fazla pencerenin aynı anda çalışmasına olanak tanıyan "paralel animasyon".

Ayrıca, Oppo ve üçüncü taraf uygulamaları arasında daha akıcı bir geçiş deneyimi sunan "geliştirilmiş hareket efektleri" de dikkat çekiyor.

Oppo, ColorOS 15 ile çoğu cihazının saniyede ortalama 116,7 kare (FPS) görüntüleme performansı sunacağını belirtti.

Bu, oyun oynama ve görüntülü görüşmeler için önemli bir avantaj sağlayacak. Ortalama uygulama yükleme hızının yüzde 26 oranında iyileştirildiği ve üçüncü taraf uygulama albümleri için yüzde 50 daha hızlı ilk yükleme hızı sunulduğu da vurgulanan yenilikler arasında.

AURORA ENGINE VE TIDAL ENGINE İLE PERFORMANS ARTIŞI

ColorOS 15'in kalbinde, seri yerine paralel yanıt yöntemi kullanan yeni bir işleme mimarisi olan Aurora Engine yer alıyor.

Oppo'ya göre bu yeni çözüm, kontrol yanıt hızında yüzde 18'lik bir iyileşme ve kontrol kararlılığında yüzde 40'lık bir artış sağlıyor.

Tidal Engine ise multimedya kod çözme performansını ve dosya sıkıştırma süresini artıran bir diğer önemli yenilik. Tidal Engine'in dinamik önbellek tahsisini, talimat hızlandırmadan üç kat daha verimli bir şekilde artırması bekleniyor.

GÜNCELLEME ALACAK TÜM MODELLER

Kasım 2024:

Oppo Find X7

Oppo Find X7 Ultra

Oppo Find X7 Ultra Satellite Communication Edition

Oppo Find N3

Oppo Find N3 Flip

Oppo Find N3 Collector’s Edition

OnePlus Ace 3

OnePlus Ace 3 Pro

OnePlus Ace 3 Genshin Impact

OnePlus 12

OnePlus Tablet Pro

Aralık 2024:

Oppo Find N2

Oppo Find X6

Oppo Find X6 Pro

Oppo Reno12 Pro 5G

Oppo Pad 2

Oppo K12 5G

Oppo K12x 5G

OnePlus Ace 3V

OnePlus 11

OnePlus 11 5G Jupiter Rock Custom Edition

OnePlus Ace 2

OnePlus Ace 2 Pro

OnePlus Ace 2 Genshin Impact

OnePlus Ace 2 Pro Genshin Impact

Ocak 2025:

Oppo Find N2 Flip

Oppo Find X5

Oppo Find X5 Pro

Oppo Reno12 5G

Oppo Reno11 5G

Oppo Reno11 Pro 5G

Oppo Reno10 Pro+ 5G

Oppo Reno10 Pro 5G

Oppo Reno10 Pro Star Edition 5G

OnePlus 10 Pro

OnePlus Ace 2V

OnePlus Ace Pro

OnePlus Ace Pro Genshin Impact

Şubat 2025

Oppo Find X5 Pro Dimensity Edition

Oppo Reno9 Pro+ 5G

Oppo Reno10 5G

Oppo K11 5G

Oppo K11x 5G

Oppo K12 Plus

OnePlus Ace

OnePlus Ace Racing Edition 5G

Mart 2025:

Oppo Reno9 Pro 5G

Oppo Reno9 5G

Oppo Reno8 Pro+

Not: Find X8 amiral gemisi modelleri, Oppo'nun ColorOS 15 ile birlikte piyasaya sürülecek ilk akıllı telefonları olacak; bu nedenle bu cihazlar yukarıdaki listede yer almıyor.