Oppo, devasa bataryaya sahip yeni A5 Pro modelini duyurdu

Haber Merkezi

Oppo, uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu A5 Pro'yu Çin'de düzenlenen bir etkinlikle tanıttı. MediaTek Dimensity 7300 işlemci ve 6.000 mAh batarya gibi özelliklerle gelen A5 Pro, 27 Aralık'ta Çin'de satışa sunulacak.

OPPO A5 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Oppo A5 Pro, 6,7 inç AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 7300 işlemci, 8 GB veya 12 GB RAM, 256 GB veya 512 GB depolama ve 6.000 mAh batarya gibi özelliklerle geliyor.

Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip ekran, Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor.

A5 Pro, 80W hızlı şarjı destekliyor ve IP69 suya ve toza dayanıklılık sertifikasıyla geliyor. 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensöründen oluşan çift kamera kurulumuna sahip olan telefon, 16 MP selfie kamerasıyla da dikkat çekiyor.

Android 15 tabanlı ColorOS 15 arayüzüyle kutudan çıkacak olan A5 Pro, 5G, NFC ve stereo hoparlörler gibi özelliklere de sahip.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Oppo A5 Pro, Çin'de 275 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. 8 GB / 256 GB versiyonunun fiyatı 275 dolar, 12 GB / 512 GB versiyonunun fiyatı ise 340 dolar. Telefonun küresel pazarda ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.