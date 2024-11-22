Oppo Find X8 serisi küresel pazara açılıyor: İşte özellikleri

Haber Merkezi

Oppo, geçtiğimiz ay Çin'de piyasaya sürdüğü amiral gemisi akıllı telefonları Find X8 ve Find X8 Pro'yu, Endonezya'daki bir etkinlikle küresel pazara tanıttı.

23 Kasım'dan itibaren satışa sunulacak olan Find X8 serisi, güçlü özellikleri ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

GÜÇLÜ PERFORMANS VE ETKİLEYİCİ EKRANLAR

Find X8 serisi, MediaTek'in yeni Dimensity 9400 yonga setiyle donatıldı. Bu güçlü işlemci, telefonlara olağanüstü hız ve verimlilik sağlayarak çoklu görev, oyun ve zorlu uygulamalar için mükemmel bir performans sunuyor.

Her iki model de 1.600 nitlik tepe parlaklığı sunan etkileyici ekranlara sahip. Bu sayede kullanıcılar, ister iç mekanda ister dış mekanda olsun, her zaman canlı renklerin ve net görüntülerin keyfini çıkarabilecekler.

GELİŞMİŞ KAMERA SİSTEMLERİ

Find X8 serisi, fotoğraf tutkunlarını memnun edecek gelişmiş kamera sistemleriyle geliyor.

Standart Find X8, 3x optik zumlu 50 MP üçlü prizma telefoto kameraya sahip. Find X8 Pro ise 6x optik zum özelliğine sahip ikinci bir periskop lens ekleyerek daha da ileri gidiyor.

Bu lensler, kullanıcıların uzaktan bile keskin ve detaylı fotoğraflar çekmelerini sağlıyor.

FİYATLAR

Oppo Find X8, iki farklı versiyonla sunuluyor:

12GB RAM + 256GB depolama: 880 dolar

16GB RAM + 512GB depolama: 1000 dolar

Find X8 Pro ise 16 GB RAM + 512 GB depolama seçeneğiyle yaklaşık 1.250 dolar fiyatla satışa sunuluyor.

KÜRESEL FİYATLANDIRMA HENÜZ BELLİ DEĞİL

Şu anda açıklanan fiyatlar Endonezya'ya özel. Oppo, aynı fiyatlandırmanın diğer uluslararası pazarlarda da geçerli olup olmayacağını henüz açıklamadı.