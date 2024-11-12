Oppo, Find X8 serisinin global lansmanını duyurdu

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Oppo, merakla beklenen Find X8 serisini sonunda küresel pazarda satışa sunuyor. 21 Kasım'da Endonezya'nın Bali şehrinde düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak olan seri, ince ve kompakt gövdeleriyle güçlü bir performans sunmayı vadediyor.

Find X8 serisi, normal ve Pro olmak üzere iki farklı modelden oluşuyor. İki model arasındaki temel farklar, periskop zoom kamera sayısı, pil kapasitesi ve fiyat olarak sıralanabilir.

FIND X8 PRO, ÇİFT PERİSKOP KAMERA İLE GELİYOR

Oppo Find X8 Pro, katlanmış optik lenslere sahip iki kameraya sahip dünyanın ikinci telefonu ve küresel olarak satın alınabilen ilk telefon olma özelliğini taşıyor.

Find X7 Ultra modeli de çift periskop kamera sunuyordu, ancak sınırlı sayıda piyasaya sürülmüştü.

Find X8 Pro, 120 Hz dinamik yenileme hızına sahip 6,8 inçlik 1440p çözünürlüklü bir ekranla geliyor.

Bu ekran, 4.500 nit'e kadar parlaklık seviyesiyle doğrudan güneş ışığı altında bile rahat bir kullanım sunuyor.

Find X8 ise, 6,6 inçlik biraz daha küçük bir ekranla geliyor. Her iki model de göz sağlığına zararlı mavi ışığı filtreleyen sertifikalara sahip.

Yeni Find X8 serisi, kompakt boyutlarına rağmen etkileyici bir pil kapasitesi sunuyor. Oppo, silikon-karbon anot teknolojisini kullanarak Find X8 Pro'da 5.910 mAh, Find X8'de ise 5.630 mAh pil kapasitesine ulaşmayı başardı.

Bu değerler, iPhone 16 Pro Max ve Galaxy S24 Ultra gibi rakiplerinden daha ince ve hafif bir gövdede sunuluyor. Her iki telefon da 80 W kablolu ve 50 W kablosuz hızlı şarjı destekliyor.

KAMERA ÖZELLİKLERİ

Find X8, 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş kamera ve 3x optik zoomlu periskop telefoto kameradan oluşan üçlü bir kamera sistemiyle geliyor.

Find X8 Pro ise, 6x optik zoomlu ikinci bir 50 MP periskop kamera ekleyerek dörtlü bir kamera sistemi sunuyor.

Oppo'nun geliştirdiği HyperTone görüntü motoru, doğal renkler yakalamaya yardımcı oluyor. Hasselblad Portre Modu ise, özellikle zoom kameralarıyla etkileyici portre fotoğrafları çekmeyi sağlıyor. Yeni telefonlarda ayrıca LivePhoto adlı yeni bir özellik de bulunuyor.