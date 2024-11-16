Oppo Reno 13, iPhone'lardan esinlenen tasarımıyla ortaya çıktı

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Oppo, merakla beklenen Reno 13 serisiyle akıllı telefon pazarında iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Sızdırılan görseller ve teknik özellikler, yeni serinin tasarım ve performans açısından dikkat çekici yenilikler sunacağını gösteriyor. Özellikle iPhone'a benzeyen tasarımıyla dikkat çeken Reno13, şimdiden teknoloji meraklılarının ilgi odağı haline gelmiş durumda.

TASARIM VE ÖZELLİKLER

Reno 13 serisi, standart modelin yanı sıra daha gelişmiş bir Pro modeliyle piyasaya sürülecek. Sızdırılan görseller, her iki modelin de iPhone'un tasarım çizgilerini takip ettiğini gösteriyor.

Özellikle kamera modülünün yerleşimi ve cihazın genel hatları, Apple'ın akıllı telefonlarını anımsatıyor.

Reno 13 Pro, 6.78 inç büyüklüğünde, dört tarafı kavisli LTPO OLED ekrana sahip olacak. 1264 x 2780 piksel çözünürlük sunan bu ekran, yüksek görüntü kalitesi ve akıcı bir kullanıcı deneyimi vadediyor.

Arka tarafta ise 50 MP çözünürlüğünde, 3x optik yakınlaştırma yapabilen periskop telefoto kamera yer alacak.

5900 mAh kapasiteli bataryasıyla uzun süreli kullanım imkanı sunan cihaz, 80W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğiyle de hızlı şarj ihtiyacını karşılayacak.

PERFORMANS VE YAZILIM

Reno 13 Pro, gücünü MediaTek Dimensity 9300 yonga setinden alacak. Bu güçlü işlemci, akıcı bir performans ve yüksek enerji verimliliği sağlayacak.

Cihazın 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanına sahip olması bekleniyor. Yazılım tarafında ise Android 15 tabanlı ColorOS 15 arayüzü kullanılacak.

Oppo, Reno13 serisinde yapay zeka özelliklerine de odaklanacak. Kamera performansının iyileştirilmesi ve kullanıcı deneyiminin kişiselleştirilmesi gibi alanlarda yapay zeka destekli özellikler sunması bekleniyor.

ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYAT

Reno 13 serisinin 25 Kasım 2024 tarihinde, Çin'de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Oppo, cihazlar için ön sipariş almaya çoktan başladı.

Global lansman tarihi henüz netlik kazanmasa da cihazların kısa süre içinde diğer pazarlarda da satışa sunulması bekleniyor. Fiyatlandırma konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.