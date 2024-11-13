Oppo Reno 13 serisinin küresel lansmanının 2025'te yapılması bekleniyor

Haber Merkezi

Oppo, Reno 13 ve Reno 13 Pro modellerini 25 Kasım'da Çin'de tanıttı. Ancak yeni bir rapora göre, orta sınıf seri önümüzdeki yılın başlarına kadar Çin'e özel kalacak.

Güvenilir sızıntılara göre, Oppo Reno 13 ve Reno 13 Pro, Ocak 2025'te Hindistan'da piyasaya sürülecek.

Bu da Reno 13 serisinin Çin'deki lansmanından sadece birkaç ay sonra küresel olarak satışa sunulacağı anlamına geliyor.

İki model arasında Reno 13 Pro, dikkat çekici özellikleriyle öne çıkıyor. Önceki raporlar, Reno 13 Pro'nun MediaTek Dimensity 8350 işlemcisiyle çalışan dünyanın ilk akıllı telefonu olacağını iddia ediyordu.

RENO 13 PRO'NUN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Reno 13 Pro hakkında sızdırılan bilgilere göre, telefon 1.5K çözünürlüğe sahip 6.78 inç dörtlü kavisli OLED ekrana sahip olacak.

Ayrıca üçlü kamera kurulumu (50 MP ana kamera, 3x dijital zumlu 50 MP telefoto kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera) ve 50 MP ön kamera ile gelecek.

Reno 12 serisine göre bir diğer büyük yükseltme ise Reno 13 Pro'nun 5.900 mAh pil kapasitesiyle gelmesi. Reno 13 telefonları ayrıca IP68/69 sertifikasına (su ve toza dayanıklılık) sahip olacak.

FİYATLAR HENÜZ BELLİ DEĞİL

Reno 13 serisinin fiyatlandırma seçenekleri hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak telefonların Çin'deki lansmanıyla birlikte önümüzdeki haftalarda daha fazla bilgi edinmeyi bekliyoruz.