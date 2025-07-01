Orman yangınlarının tespitinde kullanılan İHA'ların görüş menzili artırıldı

Hava sıcaklıklarının da etkisiyle son dönemde orman yangınlarında artış görülürken Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangınlarla mücadelesini ülkenin dört bir yanında sürdürüyor.

OGM, bu mücadelesinde gerekli araç, ekipman ve teknolojiden yararlanıyor.

ARAÇLAR HER YIL YENİLENİYOR

Yangınlara müdahalede uçak, helikopter, İHA, gözetleme kulesi, kamera ve arazözlerden faydalanılıyor.

Söz konusu araçlar, her yıl ihtiyaca göre yenileniyor ve sayıları artırılıyor.

HAVA GÜCÜNDE 27 UÇAK, 105 HELİKOPTER VE 14 İHA KULLANILIYOR

Bu yıl yangınlarla mücadelede 25 bin personel görev alıyor.

Hava gücünde de 27 uçak, 105 helikopter ve 14 İHA kullanılıyor.

Bu araçlar, açık su kaynakları yanında ülke genelinde inşa edilen 4 bin 796 yangın havuzu ve göletinden su alarak yangınlara anında müdahale ediyor.

UZAK MESAFELERDEKİ ISI DEĞİŞİMİNİ GÖZLEMLEYEBİLİYOR

Orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye'nin gözü olan İHA'lar, yangının daha başlangıç aşamasındaki tespiti için önemli rol üstleniyor.

Bu araçlar, üzerlerine entegre edilen son teknoloji termal kameralar sayesinde uzak mesafelerden en ufak ısı değişimini gözlemleyebiliyor.

YERLİ ÜRETİM KAMERALAR MÜCADELE GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

ASELSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen 'ASELFLIR-500' kameralar, İHA'larda bu yıl kullanılmaya başlandı.

Bu kameralardan, son dönemdeki yangınların tespitinde faydalanılıyor.

215 KİLOMETREDEN ALEV TESPİTİ YAPABİLİYOR

Kameralar sayesinde 3,5 milyon hektarlık alan anlık taranıyor.

İHA'lar, geniş ve uzun menzil görüşü sayesinde 215 kilometreden en ufak alevi dahi tespit edebiliyor.

Bu kameralardan, İHA'lar dışında uçaklar, helikopterler gibi hava platformları da yararlanabiliyor.

Söz konusu kameralar, yüksek performanslı elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi olarak kullanılıyor.

3-5 MİKROMETRE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK

'ASELFLIR-500' sisteminde 3-5 mikrometre yüksek çözünürlüklü, kızılötesi, gündüz görüş özellikli, SWIR kameraları yer alıyor.

Ayrıca lazer hedef işaretleme ve mesafe ölçme birimleri ile nokta takibi ve noktalama özellikleri ön plana çıkıyor.

Kamera, yüksek irtifalarda çok düşük sıcaklıklarda çalışabilirken, eş zamanlı hedef takibi ile hassas hedef konumu, hareketli hedefin yönü ve hızını belirleyebiliyor.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE 7-24 SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Yangın Yönetim Merkezi, orman yangınlarına karşı ihbarları ve yapılan tespitleri değerlendirerek, mücadelede koordinasyonu sağlıyor.

OGM'den edinilen bilgiye göre, merkez, orman yangınlarında mücadele için 7 gün 24 saat aralıksız çalışıyor.

MÜDAHALE SÜRECİ SEVK VE İDARESİ SAĞLANIYOR

Alevlere müdahalenin zamanında yapılmasında 'beyin' rolü üstlenen merkez, son günlerde artan yangınlara karşı yoğun mesai harcıyor.

Türkiye'nin her bölgesinden gelen yangın ihbarları bu merkeze ulaştığında, müdahale süreci sevk ve idare edilerek personel, kara ve hava araçlarının koordinasyonu sağlanıyor.

Merkezin bünyesinde, insansız hava araçlarının (İHA) yönetildiği teknik kontrol odası bulunuyor.

SÜREKLİ GÖZLEM VE VERİ AKTARIMI YAPILIYOR

Teşkilatın envanterinde yer alan ve yangınla mücadelenin vazgeçilmez unsuru olan İHA'lar, bu oda sayesinde 7 gün 24 saat yönetiliyor.

İHA pilotları, bu kapsamda merkeze sürekli gözlem ve veri aktarımı sağlıyor.

ALINAN VERİLER ÖNCEDEN UYARIYOR

Merkezde görevli teknik yangın uzmanları, Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi'nden (MEUS) alınan veriler doğrultusunda da ilgili bölgeleri ve birimleri önceden uyarıyor.

Böylece riskli hava koşullarında tam teyakkuz haline geçilebiliyor.

SEYİR ANLIK OLARAK TAKİP EDİLİYOR

Alınan önlemlere karşın ani oluşan yangınlarda da seyir anlık takip edilerek, müdahale süreci yönetiliyor.

Merkez ayrıca, bölge müdürlükleri arasında personel ve araç koordinasyonunu yapıyor.

YAPAY ZEKADAN DA YARARLANILIYOR

Kullanılan üst düzey teknolojilerin yanı sıra yapay zekadan faydalanılıyor.

Yapay zeka destekli Karar Destek Sistemi sayesinde, yangınlar başlamadan önce riskli alanlar tespit edilerek önleyici adımlar atılıyor.

Büyük çaplı yangınlarda ise bu yıl hizmete alınan Mobil Yangın Yönetim Aracı devreye giriyor.

MERKEZ OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA GÖREV ALIYOR

Ankara'daki sistemlerin mobil versiyonunu taşıyan bu araç, olay yerinde daha hızlı ve etkin kararlar alınmasına imkan tanıyor.

Merkez, yalnızca orman yangınlarında değil, olağanüstü durumlarda da görev alıyor.

Merkez, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında da süreç yönetiminde rol üstlendi.

İHTİYAÇ HALİNDE REZERV GÜÇLERDEN DESTEK İSTENİYOR

Çıkan ve tehlike arz eden orman yangınlarına ilişkin bilgilendirme, OGM'nin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına da yapılıyor.

Afet düzeyine ulaşma olasılığı öngörülen yangınlarda, rezerv güç kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), jandarma, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hava ve kara unsurlarının katılımı için de koordinasyon sağlanıyor.