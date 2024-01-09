Ortalama bir şişe su, 240 bin parça kansere neden olan nanoplastik içeriyor Musluk suyunun kirli olduğu iddiaları nedeniyle dünya şişelenmiş suya yöneldi. Ancak yeni bir çalışma, plastik şişelerin musluktan daha fazla toksik nanopartikül içerdiğini ortaya koyuyor.

ensonhaber.com

Yeni araştırmalar, plastik su şişelerinin yüz binlerce toksik mikroskobik plastik parçacık içerdiğini ortaya çıkardı.

Bulgular, sağlıkları için daha iyi olduğuna inanarak musluktan şişelenmiş suya geçiş yapan herkesi şok edecek gibi görünüyor.

Şişeden su içmek, vücudunuzu küçük plastik parçalarıyla kirlettiğiniz anlamına gelebilir.

Bilim insanları, bunun hayati organlarınızda bilinmeyen sağlık etkilerine neden olabileceğini söylüyor.

Nanoplastikler; halihazırda kanser, doğurganlık sorunları ve doğum kusurlarıyla ilişkilendiriliyor.

1 litrelik plastik şişede 240 bin parçacık var

En gelişmiş lazer tarama tekniklerini kullanan bilim insanları, bir litrelik şişe suyunda ortalama 240 bin plastik parçacık buldu; buna karşılık bir litre musluk suyunda bu oran 5,5'ti.

Columbia Üniversitesi araştırmacıları, Amerika Birleşik Devletleri'nde satılan üç popüler şişelenmiş su markasını test etti ve lazerler kullanarak, boyutları yalnızca 100 nanometreye kadar olan plastik parçacıkları analiz etti.

Parçacıklar (nanoplastikler) daha önce şişelenmiş suda tespit edilen mikroplastiklerden çok daha küçüktür.

Ancak parçacıklar potansiyel olarak toksik olarak değerlendiriliyor çünkü çok küçükler ve doğrudan kan hücrelerine ve beyne girebiliyorlar.

Her yıl 100 bin erken ölüm yaşanıyor

Bu mikroskobik parçacıklar, plastiği daha dayanıklı, esnek ve daha uzun ömürlü kılan "ftalat" kimyasallarını taşıyor. Ftalat maruziyeti ABD'de her yıl 100 bin erken ölüme neden oluyor.

Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsü'ne göre; bu kimyasallar 'gelişimsel, üreme, beyin, bağışıklık ve diğer sorunlarla bağlantılı.

Yeni çalışmadaki bulguler, tahminlerin çok üstünde

2018'deki çığır açan araştırma, bir litre şişe suyunda yaklaşık 300 mikroplastik parçacık buldu; ancak araştırmacıların o zamanlar ölçüm teknikleriyle sınırlıydı. Yeni yapılan çalışmada ise bulunan parçacık sayısı 240 bini aştı.

Çalışmanın ortak yazarı Columbia'dan çevre kimyacısı Profesör Beizhan Yan, şunları söyledi:

Bu şaşırtıcı değildi, çünkü birçok su şişesi bundan yapılmış. Bu kimyasallar, aynı zamanda şişelenmiş gazlı içecekler, sporcu içecekleri, ketçap, mayonez gibi ürünlerde de kullanılıyor.



Muhtemelen şişe sıkıldığında veya ısıya maruz kaldığında parçalar döküldüğü için suya karışıyor.

Bulunan diğer yaygın plastikler arasında hepsi çeşitli endüstriyel işlemlerde kullanılan polistiren, polivinil klorür (PVC) ve polimetil metakrilat yer alıyor.

Plastikler dünyayı tehdit ediyor

Dünya çapında plastik üretimi, her yıl 400 milyon metrik ton üretilerek çevre için tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Her yıl 30 milyon tondan fazla plastik, suya veya karaya atılıyor ve sentetik giysiler gibi plastikten yapılan birçok ürün, kullanım sırasında parçacık saçıyor.