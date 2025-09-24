OSTİM'li öğrencilerden TEKNOFEST başarısı

OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan BMB TECH takımı, sürücülerin kötü hava koşullarında görüş mesafesinin düşmesiyle yaşanan kazaları önlemek amacıyla geliştirdikleri “Kartalgöz İleri Görüş Sistemi” ile TEKNOFEST İstanbul’da derece elde etti.

FİNALE KALAN PROJE ÖDÜLLERİ TOPLADI

Üniversite öğrencileri Burak Vergi, Mustafa Mahmut Şen ve Bertan Uzar’ın kurduğu BMB TECH takımı, 17-21 Eylül’de İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST’in finalinde “Akıllı Ulaşım Yarışması” kategorisinde yer aldı. Öğrenciler, geliştirdikleri sistemle hem birincilik ödülünü kazandı hem de “en iyi sunum” ödülüne layık görüldü.

KARTALGÖZ SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR

Üniversite öğretim üyesi Murat Tunçel danışmanlığında hazırlanan sistem, araç önüne takılan kameradan alınan görüntüyü yapay zeka kartı üzerinden işleyerek araç içindeki ekrana anlık olarak iletiyor.

Sistem:

Yoldaki nesneleri ve kaybolan hız algısını sürücüye bildiriyor.

Özellikle tır, servis ve otobüs şoförlerinin yüksek ışık parlamalarına karşı güvenliği artırıyor.

Her araca entegre edilebiliyor.

TİCARİLEŞEBİLİR POTANSİYEL

Takım lideri Burak Vergi, sistemin standart kameralar ve yapay zeka yazılımıyla çalıştığını, ekstra donanıma ihtiyaç duymadığını belirtti. Vergi, sistemin patent başvurusunun tamamlandığını ve ilerleyen süreçte ticari ürün olarak satışa sunulacağını söyledi.

TÜRKİYE, YAPAY ZEKA İLE ULAŞIMDA DA ÖNE ÇIKIYOR

Vergi, Türkiye’nin ulaşımda yapay zekâ teknolojilerinde geri kalmaması gerektiğine dikkat çekerek, akıllı ulaşım projeleri geliştirmeye devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, projeyi ticarileştirerek ihraç edebilir bir ürün haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Vergi, projelerini geliştirme sürecinde kendilerine destek olan ailelerine teşekkür ederek, sadece yarışma odaklı değil, ticarileşebilir ürünler üretmeye odaklandıklarını sözlerine ekledi.