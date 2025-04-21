Oyuncular için sevindirici haber: Half Life 3 geliyor

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Konsept sanatçısı Evgeniy Evstratiy, katıldığı bir podcast yayınında Valve bünyesinde Half-Life 3'ün geliştirilmesi için ayrılmış özel bir odaya girdiğini belirtti.

Bu odada oyunun inşası için gerekli bilgisayarlar, beyaz tahtalar ve çeşitli araçların bulunduğunu aktardı.

Bu açıklama, Valve'ın uzun süredir beklenen Half-Life 3 projesi üzerinde yeniden çalıştığına dair en somut işaret olarak değerlendiriliyor.

Yıllardır süregelen söylentilerin aksine, bu seferki bilgiler daha somut ve güvenilir görünüyor. Hayranlar, uzun bir süredir hem heyecanlı hem de temkinli bir bekleyiş içerisindeydi.

HALF-LIFE EVRENİ VR İLE YENİ BİR SOLUK GETİRMİŞTİ

Valve'ın son büyük oyunu, 2020 yılında piyasaya sürülen ve büyük beğeni toplayan VR oyunu Half-Life: Alyx olmuştu.

Eleştirmenlerden tam not almasına rağmen, birçok oyuncu 2007'de çıkan Half-Life 2: Episode Two'nun yarım kalan hikayesinin doğrudan devamını sabırsızlıkla bekliyordu.

Resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da 2025 yılında bir duyuru yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Ancak mevcut işaretler, Half-Life 3 rüyasının hiç olmadığı kadar canlı olduğunu gösteriyor. Hayranlar şimdi büyük bir heyecanla Valve'dan gelecek resmi açıklamayı bekliyor.