AA & Ensonhaber

Kamu güvenliğinde özel güvenlik görevlilerinin daha etkin bir rol üstlenmesini hedefleyen “Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Uygulaması (KAAN)”, 2019 yılından bu yana özel güvenlik ile kolluk kuvvetleri arasında köprü kurarak güvenlik hizmetlerine yeni bir boyut kazandırıyor.

Alışveriş merkezlerinden havalimanlarına, üniversitelerden toplu taşıma istasyonlarına kadar Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan özel güvenlik personeli, KAAN mobil uygulaması üzerinden suç teşebbüsü veya şüpheli durumları anında polis ve jandarma birimlerine bildirerek hızlı müdahale sürecini başlatabiliyor. Mobil uygulamayı telefonlarına yükleyen görevliler, karşılaştıkları olayları yazılı, sesli veya görsel olarak doğrudan kolluk kuvvetlerine iletebiliyor.

Bugün itibarıyla 260 binden fazla özel güvenlik görevlisinin aktif olarak kullandığı KAAN üzerinden gelen ihbarlarla, 70 binden fazla kişi hakkında adli veya idari işlem gerçekleştirildi.

"ÖZEL GÜVENLİK, GENEL GÜVENLİĞİN TAMAMLAYICISIDIR"

Projenin yürütücülerinden Polis Başmüfettişi Doç. Dr. Uğur Demirci, KAAN'ın sadece bireysel olaylara müdahale için değil, genel güvenlik hizmetlerinin tamamlayıcısı olarak da tasarlandığını vurguluyor. Türkiye genelinde 60 bin farklı noktada görev yapan 400 bini aşkın özel güvenlik görevlisinin, tren garları, hastaneler, mezarlıklar ve havalimanları gibi birçok yarı kamusal alanda da sorumluluk üstlendiğini belirten Demirci, özel güvenliğin artık tüm dünyada genel güvenlik sisteminin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini ifade ediyor.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un bu bütünleşik yaklaşımı yasal zemine oturttuğunu belirten Demirci, "Mevzuatın ilk maddesi, özel güvenliğin genel güvenliği destekleyici nitelikte olması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor" dedi.

SÜREKLİ İRTİBAT, YÜKSEK GÜVENLİK ALGISI

Demirci, KAAN sayesinde özel güvenlik personelinin kolluk kuvvetleriyle sürekli iletişim içinde olduğunu ve bu işbirliğinin vatandaşların güvenlik algısını doğrudan olumlu etkilediğini söylüyor. Etkin ve kesintisiz iletişim sayesinde bugüne kadar 70 binin üzerinde kişi hakkında çeşitli suçlardan işlem yapıldığını belirten Demirci, bu sistemin geliştirilerek daha geniş kapsamlı hale getirilmesi için her yıl polis başmüfettişleriyle denetim ve eğitim çalışmalarının sürdüğünü kaydediyor.

YERLİ TEKNOLOJİYLE GELİŞTİRİLDİ

KAAN uygulamasının tamamen yerli mühendislik ürünü olduğunun altını çizen Demirci, yazılımın Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi tarafından geliştirildiğini ve iletişimi daha sağlıklı, güvenli ve hızlı hale getirdiğini ifade etti. Sözlü, yazılı ya da görsel olarak iletilen bildirimler, doğrudan güvenlik birimlerine ulaşarak zaman kaybını önlüyor.

Kamu güvenliği alanında yenilikçi bir model olarak öne çıkan KAAN, özel güvenlik ile kamu güvenliği arasındaki duvarları kaldırarak sahadaki güvenlik zincirini daha sağlam hale getiriyor.