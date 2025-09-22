Ozon deliği 2020'den bu yana en küçük seviyede: Bu bizim için ne anlama geliyor

Gezegenimiz için iyi bir haber geldi. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2024 yılında Antarktika'daki ozon deliğinin 2020'den bu yana en küçük seviyesine ulaştığını duyurdu.

Bu gelişme, ozon tabakasını iyileştirme çabalarının işe yaradığını ve daha az zararlı UV ışınının bize ulaştığını gösteriyor.

BAŞARININ ANAHTARI: MONTREAL PROTOKOLÜ

Bu ilerlemenin arkasındaki en büyük etken, Montreal Protokolü gibi küresel anlaşmalar ol

Bu anlaşmalar sayesinde, ozona zarar veren kimyasalların yüzde 99'undan fazlası 116 ülke tarafından kullanımdan kaldırıldı.

TAM İYİLEŞME İÇİN 2066 HEDEFLENİYOR

Uzmanlar, ozon deliğinin bulunduğu Antarktika üzerinde ozon seviyelerinin 2066 yılı civarında 1980'deki seviyelerine geri dönebileceğini öngörüyor.

Dünya genelinde ise bu iyileşmenin 2040-2045 yıllarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Önümüzde hala yapılacak işler olduğunu belirten uzmanlar, HFC'ler gibi sera gazlarının azaltılmasının küresel ısınmayı yavaşlatmaya da yardımcı olabileceğini belirtiyor.

WMO, ilerlemeyi takip etmeye devam edecek ve 2026'da yeni bir güncelleme yayınlayacak.