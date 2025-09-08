Patent başvurusunda bilinmesi gereken 10 unsur

Yılın ilk yarısında Türkiye’de toplam 98 bin 735 yerli sınai mülkiyet başvurusu yapıldı. Başvuruların dağılımı ise şöyle:

3 bin 538 yerli patent

1.640 yerli faydalı model

75 bin 577 yerli marka

17 bin 820 yerli tasarım

160 coğrafi işaret

TÜRKPATENT, DİJİTALLEŞME VE YAPAY ZEKAYLA SÜRECİ HIZLANDIRIYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), fikri mülkiyet haklarının korunması ve ulusal inovasyon ekosisteminin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Dijitalleşme, yapay zeka destekli süreçler ve yeni hizmet modelleri, başvuru ve tescil mekanizmalarını hızlandırıyor, hem ulusal hem de uluslararası rekabet gücünü artırıyor.

PATENT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

Başvurular TÜRKPATENT’in Elektronik Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden yapılabiliyor. e-Devlet şifresi, elektronik imza, mobil imza veya internet bankacılığıyla giriş yapılabildiği gibi, patent ve marka vekilleri aracılığıyla da başvuru yapılabiliyor.

PATENT TESCİL SÜRESİ VE ACİL ARAŞTIRMA HİZMETİ

İncelemeli patent sistemi kapsamında, bir patentin 20 yıllık koruma için tescil süresi 2 ila 4 yıl arasında değişiyor. Araştırma talepleri normalde 18 ayda tamamlanırken, 2024’te devreye alınan Acil Patent Araştırma Hizmeti ile bu süre ortalama 30 güne indirildi.

PATENT BAŞVURU MALİYETİ

Türkiye’de patent başvuru ücreti: 520 TL

Gerçek kişiler için patent araştırma ve inceleme ücreti: 2.020 TL

Tüzel kişiler için: 4.130 TL

Karşılaştırmalı olarak, Avrupa Patent Ofisi’ne başvuru ücreti yaklaşık 6 bin 800 euro, ABD’de 2 bin dolar, Almanya’da 760 euro, Çin’de 35 bin TL, Rusya’da 7 bin TL ve İspanya’da 1.040 euro olarak uygulanıyor.

PATENT HAKKI VE KORUMA SÜRESİ

Patent koruma süresi: 20 yıl

Faydalı model koruma süresi: 10 yıl

Patent hakkı, koruma süresi dolduğunda, yıllık ücret ödenmediğinde veya hak sahibinin vazgeçmesi durumunda sona eriyor.

PATENT DEVRİ MÜMKÜN

Patent, gerekli belgelerle başvuru yapılması halinde başkasına devredilebiliyor. Devir işlemleri EPATS sistemi üzerinden sicile kaydediliyor ve yayınlanıyor.

EN ÇOK BAŞVURU YAPILAN ALANLAR

TÜRKPATENT’e yapılan başvurular arasında sağlık alanındaki projeler ilk sırada yer alırken, güvenlik ve çevre odaklı buluşlar ikinci sırayı aldı. Ayrıca gündelik yaşamı kolaylaştıran icatlar da dikkat çekiyor.

PATENT SAHİBİNE SAĞLADIĞI HAKLAR

Patent sahibi, buluşun teknoloji alanı ve ürünün yerli veya ithal olmasına bakmaksızın:

Pazarlama ve rekabet avantajı,

Kullanım yasaklama ve durdurma yetkisi,

Lisans verme ve gelir elde etme,

Başkasına devretme,

Uluslararası koruma (rüçhan hakkı),

Ticari tekel hakkı

gibi haklardan yararlanabiliyor.

TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI PATENT SIRALAMASI

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) raporuna göre, Türkiye dünya genelinde 9. sırada, yerli patent başvurularında ise 12. sırada bulunuyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YAPAY ZEKA, SÜRECİ GÜÇLENDİRECEK

TÜRKPATENT ile TÜBİTAK iş birliğiyle yürütülen dijital dönüşüm projesi, patent süreçlerinde yapay zeka ve otomasyonun daha etkin kullanılmasını hedefliyor.