Pentagon, Donanma jetinin Atlantik üzerinde yakaladığı ünlü UFO'nun sırrını çözdü

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Pentagon'dan bir ofis, 2015 yılında bir Donanma jeti tarafından Atlantik üzerinde tespit edilen ve "GoFast" adıyla ünlenen UFO olayının gizemini çözdüğünü açıkladı.

Bilinmeyen nesne, bir savaş pilotunun baş üstü ekranıyla çekilen grenli, siyah beyaz videoda, pilotun "Ohhh, hadi git!" demesiyle yakalanmıştı.

Savunma Bakanlığı'nın Tüm Alan Anomali Çözüm Ofisi (AARO) Müdürü Dr. Jon Kosloski, Silahlı Kuvvetler Komitesi tarafından düzenlenen duruşmada yeminli ifade vererek, kızılötesi UFO videosunun "göz aldatmacasından" başka bir şey göstermediğini söyledi.

OPTİK İLLÜZYON MU

UFO'nun okyanus üzerinde yüksek hızda hareket ettiğinin "paralaks" adı verilen bir optik illüzyona bağlı olduğunu ileri süren uzman, ofisin nesnenin başka bir tanımlamasını yapmadığını belirtti.

Kosloski, UFO'nun yalnızca görünen hızından bahsetti ve kamuya açık meteoroloji verileriyle çelişen belirtilmemiş bilgilere atıfta bulundu.

Dr. Kosloski yeminli ifadesinde, "Bu nesne , suyun üzerinde çok hızlı uçan, suya çok yakın bir nesne gibi görünüyor." dedi.

UZMANLAR VE GÖRGÜ TANIKLARI İKNA OLMADI

Ancak iklim bilimciler, meteoroloji verileri, deneyimli Deniz Kuvvetleri tanıkları ve hatta bir bilgisayar simülasyonu bile hükümetin "paralaks" teorisinin geçerliliği konusunda şüphe yaratmaya devam ediyor.

Eski ABD Donanması teğmeni ve F/A-18F savaş pilotu Ryan Graves, AARO'nun yeni açıklaması hakkında, "Her şeyin hesaba katıldığını düşünmüyorum." dedi.

Graves, söz konusu UFO'nun, USS Roosevelt gemisindeki hava mürettebatı tarafından uçuş güvenliği açısından risk oluşturduğu belirtilen çok sayıda UFO sürüsünden sadece biri olduğunu, bunların arasında aynı derecede ünlü "Gimbal" UFO videosunun da bulunduğunu söyledi.

RÜZGAR HIZI VE BİLGİSAYAR SİMÜLASYONU

AARO direktörünün yeminli ifade eşliğinde sunduğu slaytlardan birine göre, "Olay anında bölgedeki eş zamanlı hava koşullarının analizi, rüzgarların 13.000 fitte yaklaşık 60 knot olduğunu gösteriyor."

Ancak, GoFast adı verilen UFO videosundan yaklaşık 15 dakika sonra aynı bölgede çekilen GIMBAL videosunda dinlenen Deniz Kuvvetleri pilot tanıkları, yaklaşık 25.000 fit yükseklikteki rüzgarın "batıya doğru 120 knot" hızla estiğini ifade ettiler.

Ünlü UFO şüphecisi Mick West tarafından oluşturulan bir bilgisayar simülasyonu, bu rüzgar hızı hesaba katıldığında bu nesnenin saatte 40 milden çok daha hızlı gideceğini buldu.

"GoFast" gözleminin gerçekleştiği zaman ve yere ait kamuya açık rüzgar hızı verileri, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi tarafından çok sayıda sistemden derlenen bu analizi doğruluyor.

Teğmen Graves, cismin hızından bağımsız olarak, cismin yalnızca bir UFO olmadığını, aynı zamanda kısıtlı ABD hava sahasında diğer UFO'lardan oluşan "bir filoyla" birlikte bulunmasının yalnızca bir gizem değil, aynı zamanda ciddi bir uçuş güvenliği endişesi olduğunu belirtti.