Perseverance, Mars'taki Jezero Krateri'nin kenarına zorlu bir tırmanış yaptı

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Perseverance gezgini, Jezero Krateri'nin kenarına tırmanışını tamamlayarak "Lookout Hill" adlı bir konuma ulaştı.

Geçtiğimiz üç buçuk ay boyunca 500 metrelik dikey mesafeyi tırmanan gezgin, yeni bir bilimsel keşif alanına ulaşmış oldu.

Perseverance, "Kuzey Kenarı" adını verdiği yeni bir göreve başlıyor. Bu görev kapsamında, önümüzdeki yıl 6,4 kilometre yol kat ederek dört farklı bölgeden jeolojik örnekler toplayacak.

GEZGİNİN DAHA ÖNCEKİ GÖREVLERİ

Perseverance, Şubat 2021'de Mars'a indiğinden beri dört bilimsel kampanya gerçekleştirdi:

İniş alanının etrafındaki Máaz formasyonu gibi yerleri ziyaret ederek kaya, atmosfer ve tanık örnekleri topladı.

Jezero'nun delta yelpazesinin bir bölümünü keşfederek kaya ve kil örnekleri elde etti ve Delta yelpazesinin farklı bir bölümünü inceledi.

Ayrıca araç, Jezero Krateri'nin üst kenarını çevreleyen karbonat kayalarını da inceledi.

KUZEY KENARI NEDEN ÖNEMLİ

Kuzey Kenarı görevi, Perseverance'ın daha önce keşfedilmemiş bir bölgeyi incelemesini sağlayacak. Bu bölge, erken Mars kabuğunun parçalarını temsil eden ve güneş sistemindeki en eski kayalar arasında yer alan kayalık bir çıkıntı içeriyor.

CADI FINDIĞI TEPESİ VE LAC DE CHARMES

Perseverance, "Cadı Fındığı Tepesi" olarak bilinen kayalık bir çıkıntıya doğru ilerliyor. Bu tepe, Mars tarihinin farklı dönemlerine ait katmanlar içeriyor.

Daha sonra, "Lac de Charmes" adlı bölgeye inecek olan gezgin, Jezero Krateri'ne yol açan çarpmadan etkilenmemiş olan eski temel kayaları inceleyecek.

Bu araştırmalar, Mars'ta 3,9 milyar yıl önce gerçekleşen büyük bir yüzey yeniden şekillendirme olayına ve Noachian Dönemi'ne dair değerli bilgiler sağlayabilir.

Bu dönemde Mars'ın daha sıcak ve nemli olduğu ve yaşam barındırmış olabileceği düşünülüyor.

NASA Jet Propulsion Laboratuvarı'ndaki Perseverance misyonunun yardımcı proje müdürü Steven Lee, gezginin zorlu arazilerde inanılmaz bir iş çıkardığını ve yeni bilimsel keşifler için hazır olduğunu belirtti.