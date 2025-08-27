Photoshop tarih oluyor: Google'ın yapay zeka fotoğraf düzenleyicisi Nano Banana kullanıma sunuldu

Google, popüler yapay zekâ uygulaması Gemini'ye, fotoğraf düzenleme sürecini otomatikleştiren yepyeni bir özellik ekledi.

Yapay zekâ meraklıları arasında "Nano Banana" olarak anılan bu yeni model, artık tüm kullanıcıların erişimine açıldı.

İKİ FOTOĞRAFI BİRLEŞTİREREK YENİ TASARIMLAR YAPILABİLİYOR

"Gemini 2.5 Flash Image" adı verilen bu model sayesinde arka planı değiştirebilir veya "design remix" özelliğiyle iki farklı görseli birleştirerek yepyeni tasarımlar oluşturabilirsiniz.

Örneğin bir gül ve bir çizme fotoğrafını birleştirdiğinizde, yapay zekâ çizmeyi gül desenleriyle yeniden tasarlayabiliyor.

NERELERDE KULLANILABİLİR

Yeni fotoğraf düzenleme özelliği, Google Gemini uygulamasında otomatik olarak kullanılabiliyor.

Ayrıca, Adobe Express ve Firefly gibi platformların yanı sıra Gemini API ve Google AI Studio üzerinden de erişime açık.

Google’ın bu hamlesi, şirketin Veo 3 video üreticisi ve NotebookLM gibi yapay zekâ destekli medya araçlarına yaptığı yatırımın bir parçası.

Şirket, gizlilik politikası gereği kullanıcıların bu yeni özellikle özel veya hassas fotoğraflarını yüklememeleri konusunda uyarıyor.