Pil sorunları vardı: Google, Pixel güncellemesini geri çekti

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Google, Pixel 4a telefonlar için yayınladığı Android 13 güncellemesini geri çekti. Pil performansını olumsuz etkileyen ve kullanıcıların tepkisini çeken bu güncelleme, artık indirilemiyor.

GOOGLE ESKİ GÜNCELLEMELERİ KALDIRDI

Google, Pixel 4a için daha önce yayınladığı tüm yazılım güncellemelerini kaldırdı. Şu anda tek mevcut güncelleme, 22 Ocak'ta yayınlanan TQ3A.230805.001.S2. Bu güncelleme, "pil yönetimi özellikleri" içeriyor ve pil ömrünü kısaltabiliyor.

PİL PERFORMANSI DÜŞÜYOR

Android 13 güncellemesi, Pixel 4a'nın pil performansını olumsuz etkiliyor. Telefonların daha hızlı şarjının bitmesine ve daha yavaş şarj olmasına neden olan güncelleme, kullanıcılar tarafından eleştiriliyor.

KULLANICILAR ŞİKAYETÇİ

Birçok Pixel 4a kullanıcısı, güncellemenin ardından pil ömrünün ciddi şekilde azaldığını belirtiyor.

Telefonlarını eskisi kadar kullanamadıklarını söyleyen kullanıcılar, Google'ın bu konuda yeterince şeffaf olmadığını düşünüyor.

ÜCRETSİZ ONARIMLARDA SORUN

Google, etkilenen Pixel 4a cihazlar için ücretsiz pil değişimi sunuyor. Ancak, telefonların önce incelenmesi gerekiyor ve bazı kullanıcılar, bu inceleme sırasında ekran veya diğer sorunlar için ücret talep edildiğini bildiriyor.