Pixel 4a kullanıcıları Google'a karşı ayaklandı

Haber Merkezi

Google Pixel 4a kullanıcıları, son dönemde yaşadıkları pil sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor.

Pixel 4a pil sorunu, Android 13 güncellemesi ile birlikte ortaya çıkan ve kullanıcıları mağdur eden bir durum haline geldi.

Pixel 4a kullanıcıları, Google'ın bu duruma yeterli çözüm sunmadığını düşünerek tepki gösteriyor.

GÜNCELLEME İLE GELEN SORUNLAR

2025'in başlarında yayınlanan bir yazılım güncellemesi, Pixel 4a kullanıcıları için kabusa dönüştü.

Güncelleme, telefonun pil performansını ciddi şekilde düşürdü, şarj sorunlarına yol açtı ve hatta bazı kullanıcılar tarafından yangın tehlikesi olarak algılandı.

Google, başlangıçta bu sorunları kabul etmese de daha sonra ücretsiz pil değişimi teklif etti. Ancak, bu çözüm kullanıcıların büyük bir kısmını tatmin etmedi.

Pixel 4a kullanıcıları, yaşadıkları sorunlar nedeniyle Google'a karşı öfke dolu paylaşımlarda bulundu.

Özellikle Reddit gibi platformlarda, kullanıcılar yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek Google'a dava açma olasılığını tartışmaya başladı.

Kullanıcılar, Google'ın bu durumu önceden öngörmesi ve gerekli önlemleri alması gerektiğini savunuyor.

Ayrıca, ücretsiz pil değişimi teklifinin yeterli olmadığını, kullanıcıların daha kapsamlı bir tazminat beklediğini belirtiyorlar.

Google'ın sunduğu çözümlerden memnun olmayan Pixel 4a kullanıcıları, kendi çözümlerini üretmeye başladı. Özellikle, açık kaynaklı Android projeleri ve özel ROM'lar, kullanıcıların telefonlarını hayatta tutma çabalarında önemli bir rol oynuyor.