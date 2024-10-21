Pixel 9 ile gelen başarı: Google, tarihindeki en iyi satış rakamlarına ulaştı

Haber Merkezi

Pazar araştırma şirketi Counterpoint'in raporuna göre, 2024'ün üçüncü çeyreğinde küresel akıllı telefon satışları, yıllık bazda yüzde 2 arttı. Bu, 2018 yılından bu yana üçüncü çeyrekte görülen ilk büyüme olarak dikkat çekiyor.

Samsung, yüzde 19'luk pazar payıyla akıllı telefon pazarındaki liderliğini sürdürüyor. Orta segmentteki A serisi ve amiral gemisi Galaxy S24 ailesine olan güçlü talep, Samsung'un başarısında önemli rol oynuyor.

Apple, iPhone 16 serisinin lansmanı sayesinde üçüncü çeyrekte pazar payını yüzde 16'ya yükseltti ve ikinci sıraya yerleşti.

GOOGLE, PİXEL 9 İLE REKOR KIRDI

Google, Pixel 9 ailesi ve Pixel 8a'nın da etkisiyle önceki çeyreklere göre daha fazla telefon sattı ve tarihinin en iyi satış performansını sergiledi.

Counterpoint, Google'ın kesin satış rakamlarını açıklamasa da şirketin bu başarısının Pixel 9 ailesinin başarısını kanıtladığı belirtiliyor.

Raporda, tüketicilerin yapay zeka özelliklerine sahip telefonlara daha fazla ilgi gösterdiği vurgulanıyor.

Her dört tüketiciden biri, bu yıl üretken yapay zeka özelliklerine sahip bir telefona 600 dolardan fazla harcamaya istekli olduğunu belirtti.