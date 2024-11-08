PlayStation 5 Pro, Türkiye'de ön siparişe açıldı: İşte fiyatı

Haber Merkezi

Sony, eylül ayında PlayStation 5 Pro'nun 7 Kasım'da piyasaya sürüleceğini duyurmuş ve oyun severleri heyecanlandırmıştı.

ABD'de 699 dolar, Avrupa'da ise 799 euro olarak belirlenen fiyatların ardından, Türkiye'deki oyuncular konsolun ülkemizdeki fiyatını merakla bekliyordu.

PS5 PRO ÖN SİPARİŞE AÇILDI

Sony'nin merakla beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5 Pro, sonunda Türkiye'de de ön siparişe açıldı.

Ancak konsolun fiyatı, oyun severleri üzecek gibi görünüyor. Bir e-ticaret sitesinde listelenen PS5 Pro'nun ön sipariş fiyatı, 49 bin 999 TL olarak belirlendi.

Bu fiyat, geçtiğimiz haftalarda sızdırılan fiyatla aynı. Konsolun tahmini teslimat tarihi ise 14 Kasım olarak gösteriliyor.

YURT DIŞI FİYATININ İKİ KATI

PS5 Pro'nun Türkiye fiyatı, yurt dışı fiyatının neredeyse iki katı. Sony, PS5 Pro'yu ABD'de 699 dolara, Avrupa'da ise 799 euroya satışa sunmuştu.

Türkiye'deki yüksek fiyatın sebebi ise yüzde 50 ÖTV ve KDV gibi ek vergiler. Bu vergiler, oyun konsollarının Türkiye'deki fiyatını önemli ölçüde artırıyor.

PS5 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

PlayStation 5 Pro, PS5'e göre daha güçlü bir donanıma sahip. Daha yüksek işlemci ve grafik işlemci gücü sunan konsol, 4K çözünürlükte daha akıcı bir oyun deneyimi vadediyor.

Ayrıca, PS5 Pro'da daha hızlı SSD ve ışın izleme teknolojisi gibi özellikler de bulunuyor.

İşlemci: x86-64-AMD Ryzen Zen4 8 Çekirdek / 16 İş Parçacığı 3.85GHz

Grafik İşlemci: 2,18 GHz 60 CU, AMD Radeon RDNA 3 mimarisi

RAM: 16Gbps GDDR6

Bellek bant genişliği: 576Gbps

Teraflop: 33,5

Bellek: 13,7GB

Depolama: 1 TB



