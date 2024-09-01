PlayStation 5 Pro'nun fiyatı ve çıkış tarihi ortaya çıktı Sony'nin, PlayStation 5'e olan ilgiyi artırmak için Pro versiyon üzerinde çalıştığı biliniyor. Şimdi de yeni oyun konsolunun fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı.

Haber Merkezi

Sony'nin 2020'de düzenlediği etkinlikte ilk defa karşımıza çıkan PlayStation 5, birkaç ay sonra ise ülkemizde satışa çıkmış ve oldukça ilgi görmüştü.

İlk dört haftasında 3.4 milyon satarak, PlayStation tarihinin en iyi çıkış yapan konsolu olan PS5, Amerika tarihinin en hızlı satan konsolu olarak da tarihe geçmişti.

PS5 PRO YOLDA

Sony'nin, PlayStation 5'e olan ilgiyi artırmak için Pro versiyon üzerinde çalıştığı biliniyor.

Analistler, Sony’nin PlayStation 5 Pro’nun tanıtımını GTA 6 çıkışına denk getireceğini düşünürken, son sızıntılar PS5 Pro’nun yakında tanıtılacağını söylüyor.

Konsolun tasarımının ardından model, fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.

PlayStation 5 Pro, diskli ve dijital sürüm olmak üzere iki seçenekle gelecek ve Pro olmayan versiyona göre 100 dolar daha pahalı olacak.

PS5 PRO FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

PlayStation 5 Pro dijital sürüm fiyatı 600 dolar olacak. PS5 Pro diskli versiyon ise 700 dolardan satışa sunulacak.

PlayStation 5 Pro’nun 9 Eylül’de tanıtılacağı, 6 Aralık 2024’te satışa sunulacağı söyleniyor.

PS5 PRO NELER SUNACAK

Sızdırılan bilgiler arasında, PlayStation 5 oyunlarının Pro sürümünde daha yüksek çözünürlük ve kare hızı desteği alabileceği belirtildi.

PS5 Pro'nun, işleme gücü açısından standart PlayStation 5'ten yaklaşık yüzde 45 daha hızlı olacağı öne sürüldü.

PS5 Pro’nun GPU’sunun 33.5 teraflop gücünde olacağı belirtiliyor ki bu PS5’in 10.28 teraflop gücünden oldukça yüksek.

Sony, "PlayStation Spectral Super Resulation" adlı yeni bir teknoloji sayesinde 8K çözünürlüğe kadar destek verebilecek.