PlayStation 5'e özel olan oyun bilgisayarlara geliyor PlayStation 5'in çıkış oyunlarından biri olan Ratchet Clank: Rift Apart, bilgisayarlarda da oynanabilecek.

Son zamanlarda, daha fazla PlayStation özel yapımı oyunları PC'lerde görmeye başladık. PlayStation'a özel olarak çıkan ancak sonradan PC versiyonları gelen oyunlara bir yenisi daha ekleniyor. Insomniac Games tarafından geliştirilen Ratchet & Clank: Rift Apart, çok yakında PC için çıkacak. 26 Temmuz'da çıkış yapacak Sony serinin 20. yılına gözel 26 Temmuz tarihinde oyunun PC kullanıcılar ile buluşacağını duyurdu. Steam ve Epic Games üzerinden ön siparişe açılan oyunun fiyatı 599 TL olarak belirlendi.