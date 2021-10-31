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    PlayStation 5'in toplamda ne kadar sattığı açıklandı

    Sony, yeni nesil oyun konsolu olan PlayStation 5'in güncel satış istatistiklerini yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2021 - 12:36
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    PlayStation 5'in toplamda ne kadar sattığı açıklandı

    Sony'nin 11 Haziran 2020'de düzenlediği etkinlikte ilk defa karşımıza çıkan PlayStation 5, 19 Kasım itibarıyla ülkemizdeki oyunseverlerle buluşmuştu.

    Satışa çıktığı ilk günden tükenen ve karaborsada yüksek fiyatlarla satışa çıkarılan oyun konsolu, Sony'nin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

    İlk dört haftasında 3.4 milyon satarak, PlayStation tarihinin en iyi çıkış yapan konsolu olan PS5, Amerika tarihinin en hızlı satan konsolu olarak da tarihe geçmişti.

    13,4 MİLYON ADET SATTI

    Geçtiğimiz günlerde paylaşılan resmi raporlara göre PlayStation 5, temmuz - eylül ayları arasında 3.3 milyon adet satış elde etti ve toplamda 13,4 milyon adet satış rakamına ulaştı.

    playstation 5

    2021'DE SATIŞLAR 18 MİLYONU AŞABİLİR

    Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre Sony, bu yıl sonuna kadar 18 milyon adet PS5 satışını geride bırakabilir. Ancak son zamanlarda yaşanan çip tedarik sorunları, Sony'nin bu rakama ulaşmasını oldukça zorlaştıracak.

    Dünyanın önde gelen oyun konsolu üreticilerinden Sony, parça tedarikinde büyük sıkıntı yaşadıklarını ve bu nedenle PS5'e yönelik talebi karşılamakta zorlandıklarını açıklamıştı.

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