PlayStation kullanıcıları tepkili: Satın aldığımız oyunlar kayboluyor

Haber Merkezi

Bazı PlayStation 5 kullanıcıları, yıllar önce PlayStation 3 döneminde satın aldıkları PSN avatarlarının hesaplarından kaybolduğunu fark etti.

Reddit ve benzeri platformlarda birçok kullanıcı, bu avatarlara artık ne PS5 konsollarından ne de PlayStation mobil uygulamasından ulaşabildiklerini belirtiyor.

PS3 AVATARLARI HESAPLARDAN KAYBOLDU

Sony, eskiden PlayStation Store üzerinden PS3 için özel avatarlar satıyordu ve birçok oyuncu bu ücretli içerikleri yıllardır hesaplarında kullanıyordu.

Ancak şimdi, bu avatarların birçoğu görünürde hiçbir neden olmaksızın "sanki hiç var olmamış gibi" kaybolmuş durumda.

Bu durum, kullanıcıların zamanında para vererek satın aldığı dijital içeriklerin akıbeti konusunda endişelere yol açtı. Sorunun neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

İlginç bir şekilde, PS3 konsolunu kullanmaya devam eden bazı oyuncular, satın aldıkları avatarların kendi konsollarında hala yerli yerinde durduğunu bildiriyor.

Bu durum, sorunun avatarların tamamen silinmesinden ziyade, yeni nesil platformlarla ilgili sistemsel bir hatadan kaynaklanabileceğine işaret ediyor.

Sony henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak etkilenen oyuncular, zamanında satın aldıkları bu dijital içeriklerin geri getirilmesini veya aksi takdirde para iadesi yapılmasını talep ediyor.