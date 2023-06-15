PlayStation kullanıcılarına müjde! Bulut oyun sistemi test ediliyor Sony, PlayStation Plus Deluxe üyelerinin faydalanabileceği bulut oyun sistemini test ediyor.

ensonhaber.com

Sony, şu anda PlayStation Plus kataloğu oyunları ve kullanıcıların PS Store'dan dijital olarak kütüphanelerine ekledikleri PS5 oyunları için bulut oyun sistemini test sürecine aldı.

Böylelikle kullanıcılar, depolama alanlarını etkilemeden PS Plus oyun kataloğundaki veya dijital olarak PS Store'dan satın aldıkları oyunları oynayabilecekler.

Bu özellikten faydalanabilmek için PlayStation 5'iniz olması ve PS Plus Deluxe aboneliğinizin bulunması gerekiyor.

Henüz erken aşamada

Ayrıca, henüz bulut oyun sisteminin erken aşamada olduğu, Sony'nin önümüzdeki süreçte diğer ayrıntıları paylaşmasının beklendiği söyleniyor.