PlayStation oyunlarında yeni dönem: Fiyatlar oyuncuya göre değişecek

Sony, PlayStation Store'un Avrupa bölgelerinde başlattığı yeni bir A/B testi ile dijital oyun dünyasında dikkat çekici bir adım attı.

Şirket, aynı oyunun farklı kullanıcılara farklı etiket fiyatlarıyla sunulduğu dinamik bir fiyatlandırma modelini deniyor.

İNDİRİM ORANLARI YÜZDE 17'YE VARIYOR

Kasım 2025 itibarıyla başlayan testlerde, bazı kullanıcılar standart perakende fiyatından yüzde 17,6'ya varan oranda daha düşük fiyatlar görüyor.

Bu deneysel fiyatlandırma, Sony'nin fiyat esnekliğini ve kullanıcı davranışlarını analiz etme stratejisinin bir parçası.

50'DEN FAZLA OYUN DAHİL EDİLDİ

PSprices tarafından API verilerinde tespit edilen bu deney, WWE 2K25 ve Civilization VII gibi büyük yapımların da aralarında bulunduğu 50'den fazla oyunu kapsıyor.

Test süreci şu an için Almanya, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde yürütülürken ABD mağazası kapsam dışında tutuluyor.