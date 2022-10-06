PlayStation özel oyunları 1 yıl sonra PC'ye gelecek

Sony, PlayStation özel oyunlarının 1 yıl aranın ardından PC'ye geleceğini açıkladı.

Sony, özel Playstation oyunlarını bilgisayarlara getirmeyi sürdürecek. Şirket, geçtiğimiz mayıs ayında yaptığı açıklamada, PlayStation özel oyunlarının yarısının 2025'e kadar PC'ye geleceğini açıklamıştı.

PlayStation Studios başkanı Hermen Hulst, tek oyunculu PlayStation özel oyunlarının 1 yıl aranın ardından PC kullanıcılarıyla buluştu.

Sony'nin büyük yapımlarından God of War ve Spider-Man, ilk olarak 2018'de PlayStation 4'e geldi ve bu yıl bilgisayarlar için yayınlandı

Daha fazla oyun PC'ye gelecek

Buna ek olarak Sony, çok yakında Uncharted 4 (2016), Spider-Man: Miles Morales (2020) ve Sackboy: A Big Adventure (2020) oyunlarını da PC platformuna getirecek.