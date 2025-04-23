PlayStation Plus nisan ayı ücretsiz oyunları belli oldu

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Sony'nin popüler oyun konsolu PlayStation için sunduğu abonelik hizmeti PlayStation Plus, her ay olduğu gibi nisan ayında da kütüphanesini yeni oyunlarla genişletti.

Bu ay aboneler için erişime açılan oyunların toplam değeri ve hangi katmanlara eklendiği belli oldu.

Nisan 2025 itibarıyla PlayStation Plus kütüphanesine eklenen 9 oyunun toplam değeri 14 bin 593 TL olarak hesaplandı.

Bu oyunlardan 3 tanesi tüm abonelik katmanları (Essential, Extra ve Deluxe) için sunulan aylık oyunlar iken, diğer 6 tanesi ise Extra ve Deluxe abonelerinin erişebildiği Oyun Kataloğu'na eklendi.

PLAYSTATION PLUS NİSAN 2025 OYUNLARI

Tüm PlayStation Plus abonelerinin erişimine 1 Nisan'da açılan ve 5 Mayıs'a kadar kütüphaneye eklenmesi gereken aylık oyunlar şunlar:

Robocop: Rogue City (PS5)

The Texas Chain Saw Massacre (PS4, PS5)

Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory (PS4)

PLAYSTATION PLUS NİSAN 2025 OYUN KATALOĞU OYUNLARI (EXTRA VE DELUXE)

PlayStation Plus Extra ve Deluxe aboneleri için Oyun Kataloğu'na 15 Nisan itibarıyla eklenen 6 yeni oyun ise oldukça dikkat çekici yapımları içeriyor.

Bu oyunlar arasında popüler Hogwarts Legacy (PS5, PS4 - 3.149 TL) ve EA Sports PGA Tour (PS5 - 2.900 TL) gibi yüksek bütçeli yapımlar bulunuyor.

Diğer eklenen oyunlar ise Blue Prince (PS5 - 1.049 TL), Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2 (1.399 TL), Battlefield 1 (PS4 - 100 TL) ve PlateUp! (PS4, PS5 - 699 TL) olarak sıralanıyor.