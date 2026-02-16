PlayStation Plus Şubat 2026 oyunları belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

PlayStation kullanıcılarının merakla beklediği an geldi ve abonelik servisinin kütüphanesine eklenecek yeni yapımlar belli oldu.

Sony tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, oyunseverler 17 Şubat tarihinden itibaren birçok yeni yapıma ücretsiz erişebilecek.

EXTRA KÜTÜPHANESİNE EKLENEN YENİ YAPIMLAR

PlayStation Plus Extra aboneleri için bu ay Marvel’s Spider-Man 2, Test Drive Unlimited Solar Crown ve Neva gibi dikkat çekici oyunlar erişime açılıyor.

Bu dev yapımların yanı sıra Season: A Letter to the Future ile Monster Hunter Stories ve serinin ikinci oyunu Wings of Ruin da listeye dahil ediliyor.

Extra paketi aboneleri aynı zamanda Venba, Echoes of the End: Enhanced Edition ve Rugby 25 oyunlarını da kütüphanelerine ekleyebilecek.

En üst düzey paket olan Premium kullanıcıları ise tüm bu oyunlara ek olarak Disney Pixar Wall-E yapımını oynayabilecek.

ESSENTİAL PAKETİ DAHA ÖNCE GÜNCELLENMİŞTİ

Sistemin en temel abonelik planı olan Essential katmanı, geride bıraktığımız ocak ayının başında yeni oyunlarına kavuşmuştu.

Söz konusu dönemde kullanıcılara Undisputed, Subnautica: Below Zero, Ultros ve Ace Combat 7: Skies Unknown oyunları sunulmuştu.