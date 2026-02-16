Samsung'dan yeni orta segment telefonlar: Galaxy A37 ve A57 yakında geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, amiral gemisi Galaxy S26 serisinin yanı sıra orta segmenti de iddialı modellerle hareketlendirmeye hazırlanıyor.

Google Play Console veri tabanında resmi kayıtları ortaya çıkan Galaxy A37 ve A57 akıllı telefonlarının küresel lansmanının çok yaklaştığı kesinleşti.

GALAXY A37 DONANIM DETAYLARI

Sızdırılan listeye göre serinin uygun fiyatlı üyesi Galaxy A37, gücünü Samsung üretimi Exynos 1480 işlemciden ve Xclipse 530 grafik biriminden alacak.

Kutudan en güncel Android 16 işletim sistemiyle çıkacak olan cihaz, 6 GB RAM seçeneği ve 1080x2340 piksel çözünürlüklü FHD+ ekranla teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak.

GALAXY A57 İŞLEMCİ VE TASARIM ÖZELLİKLERİ

Serinin daha üstün özellikler sunan modeli Galaxy A57 ise performansını yeni nesil Exynos 1680 yonga setinden ve 8 GB RAM kapasitesinden alıyor.

İnce çerçeveli FHD+ ekrana sahip bu cihazın ön yüzeyinde delikli özçekim kamerası bulunurken, arka bölümünde ise dikdörtgen modüle yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumu dikkat çekiyor.

BEKLENEN TANITIM TARİHİ

Yeni nesil Galaxy A serisi akıllı telefonların, 25 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek Unpacked etkinliğinden kısa bir süre sonra küresel pazarda resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

Veri tabanında ortaya çıkan özel model numaraları, her iki telefonun da Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere geniş bir küresel pazarda satışa sunulacağını doğruluyor.