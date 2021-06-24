PlayStation, Türkiye'deki oyun fiyatlarına zam yaptı

PlayStation Store, Türkiye'de fiyatlarına zam yaptı. Karar, ülkemizdeki PlayStation sahipleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Son zamanlarda ülkemizde zaten oldukça yüksek olan konsol oyun fiyatları, son günlerde artan dolar kurunun etkisiyle yukarıya doğru çıkmaya devam ediyor.

PlayStation Türkiye, oyuncuların pek de hoşlanmayacağı bir karara imza atarak ülkemizdeki oyun fiyatlarına ciddi zamlar uyguladı.

Fiyatların zamdan önce bile çok yüksek olduğunu düşünen binlerce PlayStation sahibi, tepkilerini Twitter'da dile getiriyor.





ZAMLANAN BAZI OYUNLAR

Zam sonrası fiyatlara baktığımızda, birçok oyunun fiyatının 600 TL'lerden 800 TL'lere kadar çıktığını görüyoruz.

Şu anda zamlar tüm oyunlara uygulanmasa da gelecekte bütün oyunların fiyat artışından etkilenmesi bekleniyor.

Örneğin, Far Cry 5 şu anda 789 TL'ye satılırken, henüz ön siparişte olan Far Cry 6 bile daha ucuz (569 TL).

500 TL ile ön siparişe açılan Battlefield 2042'nin fiyatı ise 560 TL'ye yükselmiş durumda.

İki gün önce yeniden mağazaya eklenen Cyberpunk 2077'nin fiyatı da 399 TL'den 479 TL'ye çıktı.

Sony, geçtiğimiz yıl eylül ayında Türkiye'deki PlayStation oyunlarına yine ciddi şekilde zam yapmış ve oldukça eleştirilmişti.