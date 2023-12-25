Popüler Samsung modeli, Android 14 güncellemesine kavuştu Samsung, giriş ve orta seviyesi akıllı telefonları için de Android 14 güncellemesini dağıtmaya başladı. Şimdi ise Galaxy A23 5G güncellemeye kavuştu.

ensonhaber.com

Android 13’ü resmi olarak piyasaya çıkarmasının ardından Google, şimdi de Android 14 çalışmalarına hız vermiş durumda.

Akıllı telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 14, bazı akıllı telefonlara sunulmaya başlandı.

Samsung modelleri için Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesi, temmuz ayında "beta" olarak bazı telefonlara gelmişti. Şirket, şimdi ise kararlı sürümün dağıtımına başladı.

Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra güncellemenin ilk sunulacağı telefonlar oldu. Hemen ardından Galaxy S22 serisi, Z Fold 5 ve Z Flip 5 modelleri güncellendi.

Galaxy A23 5G de güncelleme aldı

Samsung, Galaxy A23’ün 5G versiyonu için Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesini dağıtmaya başladı.

A236BXXU4DWKA versiyonlu güncelleme, Kasım 2023 güvenlik yaması ile birlikte bazı Avrupa ülkelerinde yayınlandı.

Güncellemenin önümüzdeki haftalarda küresel olarak yayınlanması bekleniyor.

Yenilikler neler

Bu güncelleme ile Galaxy A23 5G kullanıcıları; görsel olarak yenilenmiş hızlı panele, yenilenmiş medya kontrolcüsüne, yapay zekâ destekli gelişmiş kamera ve galeri özelliklerine, yenilenmiş bildirim çubuğuna, daha hızlı ve güvenilir arama çubuğuna ve daha birçok yeni özelliğe kavuşacak

Android 14, Galaxy A23 5G için yayınlanan son sürüm güncellemesi olacak, ancak teleofnun önümüzdeki aylarda One UI 6.1 güncellemesi de alması bekleniyor.