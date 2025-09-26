PS Plus abonelerine ekimde sunulacak ücretsiz oyunlar

Sony, dün gerçekleştirdiği PlayStation State of Play etkinliğinde, aylık abonelik sistemi PlayStation Plus’a ekim ayında eklenecek yeni oyunları açıkladı.

Toplam değeri 3 bin TL'yi aşan 3 yeni oyun, tüm abonelere sunulacak.

EKİM AYININ AYLIK OYUNLARI: ALAN WAKE 2 DİKKAT ÇEKİYOR

Açıklamaya göre 7 Ekim 2025 tarihinden itibaren tüm PlayStation Plus (Essential, Extra ve Deluxe) aboneleri, üç yeni oyuna erişebilecek. Bu oyunlar arasında 2023'ün en iyilerinden biri olarak gösterilen Alan Wake 2 öne çıkıyor.

Diğer iki oyun ise Goat Simulator 3 ve COCOON olarak açıklandı.

EXTRA VE DELUXE ABONELERİNE ÖZEL: THE LAST OF US PART II

Sony, aylık oyunlara ek olarak Extra ve Deluxe aboneleri için de sevindirici bir haber verdi.

"The Last of Us Günü"nün yaklaşması nedeniyle, The Last of Us Part II’nin Oyun Kataloğu’na ekleneceği duyuruldu.

Normal fiyatı 1.749 TL olan oyun, 26 Eylül itibarıyla PlayStation Plus Extra ve Deluxe abonelerinin kütüphanesinde yerini alacak.