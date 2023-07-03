PS Plus Temmuz 2023 oyunları ortaya çıktı PlayStation Plus'ın yenilenen servisine Temmuz 2023'te eklenecek oyunlar sızdırıldı.

ensonhaber.com

Sony'nin PlayStation sahiplerine sunduğu abonelik hizmeti PlayStation Plus, aylık ödeme sistemi sayesinde her ay belirli oyunları indirimli veya ücretsiz oynamanıza olanak sağlıyor.

PlayStation'ın sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus, geçtiğimiz aylarda yenilenerek Xbox Game Pass benzeri bir servise dönüştü. Artık platform, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor.

Sony'nin temmuz ayında PlayStation Plus abonelerine sunacağı yeni oyunlar belli oldu. Açıklanan oyunlar; Essential, Extra ve Deluxe abonelerinin hepsi için çıkış yapacak.

PS Plus temmuz ayı ücretsiz oyunları

ALAN WAKE REMASTERED (PS5, PS4)

CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR (PS5, PS4)

ENDLİNG: EXTINCTION IS FOREVER (PS5, PS4)

Bu üç oyunun 4 Temmuz 2023 salı gününden itibaren PlayStation Plus üyeleri tarafından kütüphanelere eklenebileceği aktarıldı.