PS5 kullanıcıları endişeli: Sıvı metal sorunu yeniden ortaya çıktı

Daha önce de gündeme gelen PlayStation 5 sıvı metal sorunlarının giderek daha yaygınlaştığı ve garantisi biten birçok ünitenin önümüzdeki birkaç yıl içinde bozulabileceği iddia edildi.

Bu iddialar, Alderon Games'in kurucusu Matthew Cassells'in katıldığı bir podcast yayınında kendi deneyimlerini paylaşmasıyla yeniden alevlendi.

OYUN GELİŞTİRİCİSİ UYARDI: SORUN YAYGINLAŞIYOR

Oyun geliştiricisi Matthew Cassells, kendi oyunları olan Path of Titans'ın son güncellemesinin ardından, birçok PS5 kullanıcısından konsollarının aniden kapandığına dair raporlar aldıklarını belirtti.

Başlangıçta sorunun yazılımsal olduğunu düşünen ekip, daha sonra yaptıkları araştırmalarla sorunun donanımsal olduğunu ve giderek daha fazla kullanıcıyı etkilediğini fark etti.

Sorunun, konsolun dikey olarak konumlandırılması durumunda daha sık ortaya çıktığı belirtiliyor. Cassells, bu durumun önümüzdeki birkaç yıl içinde birçok sistemin kullanılamaz hale geleceğine inandığını söyledi.

NEDENİ SOĞUTMA SIVISININ AKMASI

Bu kritik kusurun, konsolun işlemcisini (APU) soğutmak için kullanılan sıvı metalin, dikey konumda zamanla yer çekimiyle aşağı doğru sızmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Bu sızıntı, APU üzerinde "kuru noktalar" oluşturarak aşırı ısınmaya ve sistemin kendini korumak için aniden kapanmasına neden oluyor.

Sony'nin, PS5'in daha yeni olan Slim ve Pro versiyonlarında, sıvı metalin sızmasını önlemek için APU ve soğutucuya küçük sırtlar ekleyerek sorunu çözmeye çalıştığı bildiriliyor.

Ancak bu düzeltmenin sorunu tamamen çözüp çözmediğini söylemek için henüz çok erken. Özellikle garanti süresi dolmuş eski modellerin daha fazla risk altında olduğu belirtiliyor.