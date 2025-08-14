PUBG için bir devrin sonu: Artık bu konsollarda çalışmayacak

Battle royale türünün öncülerinden PUBG: Battlegrounds için eski nesil konsollarda yolun sonu göründü.

Geliştirici Krafton, 13 Kasım 2025 tarihinden itibaren oyunun PlayStation 4 ve Xbox One sürümlerine verilen desteğin tamamen sonlandırılacağını duyurdu.

HESAPLARINIZ VE SATIN ALIMLARINIZ GÜVENDE

Krafton, bu geçiş sürecinde oyuncuların mevcut hesap verilerinin ve satın aldıkları tüm öğelerin korunacağını doğruladı.

Oyuncular, yeni nesil bir konsola (PS5 veya Xbox Series X|S) geçtiklerinde hiçbir kayıp yaşamadan kaldıkları yerden devam edebilecekler.

HEDEF: YENİ NESİLDE 60FPS DENEYİMİ

Bu kararın arkasındaki ana neden, tüm platformlarda kararlı bir 60 FPS deneyimi sunma hedefi.

Şirket, artık tamamen PS5 ve Xbox Series X|S konsollarına odaklanarak daha adil ve daha akıcı bir oyun deneyimi sağlamayı amaçlıyor.