Qualcomm, oyun cihazları için yeni işlemcilerini duyurdu

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Qualcomm, oyun dünyasında taşınabilir cihazların öneminin artmasıyla birlikte, el konsolları ve mobil oyunculuk için özel olarak tasarlanmış yeni bir işlemci serisini tanıttı.

Snapdragon G Serisi, üç farklı modelden oluşuyor: Üst düzey performans için Snapdragon G3 Gen 3, orta seviye oyun deneyimi için Snapdragon G2 Gen 2 ve bulut oyunlarına odaklanan bütçe dostu Snapdragon G1 Gen 2.

Bu yeni işlemciler, Android tabanlı taşınabilir oyun cihazlarına yeni bir soluk getirecek.

SNAPDRAGON G3 GEN 3: ÜST DÜZEY OYUN PERFORMANSI

Snapdragon G Serisi'nin amiral gemisi olan Snapdragon G3 Gen 3, en iyi özellikleri ve performansı isteyen oyuncular için tasarlandı.

Unreal Engine 5'in Lumen teknolojisini destekleyen ilk Snapdragon işlemcisi olma özelliği taşıyan bu model, daha gerçekçi ve sürükleyici bir oyun deneyimi sunuyor.

Önceki modele kıyasla yüzde 30 daha hızlı CPU ve yüzde 28 daha yüksek GPU performansı sunan G3 Gen 3, Wi-Fi 7 desteği ile daha hızlı ve kararlı bağlantı imkanı sağlıyor.

SNAPDRAGON G2 GEN 2: TAM ÖZELLİKLİ MOBİL OYUN

Orta seviye oyun ve bulut oyunlarına odaklanan Snapdragon G2 Gen 2, 144 FPS'ye kadar oyun deneyimi sunabiliyor.

Önceki nesle göre büyük bir performans artışı sağlayan bu işlemci, 2,3 kat daha hızlı CPU ve 3,8 kat daha hızlı GPU performansı sunuyor.

Wi-Fi 7 desteği, özellikle rekabetçi oyunlar için kritik olan kararlı kablosuz bağlantıyı garanti ediyor.

SNAPDRAGON G1 GEN 2: BULUT OYUNLARINA ODAKLANDI

Giriş seviyesi Snapdragon G1 Gen 2, 120 FPS'de 1080p bulut oyunları için optimize edildi. CPU performansında yüzde 80 ve GPU performansında yüzde 25 iyileştirme sunan bu işlemci, uygun fiyatlı taşınabilir oyun cihazları için ideal bir seçenek.

YENİ CİHAZLAR YOLDA

Qualcomm'un yeni G Serisi işlemcilerini kullanan cihazların bu çeyrek içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Bu işlemciler, farklı oyun ihtiyaçlarına ve bütçelere uygun çeşitli seçenekler sunarak taşınabilir oyun bilgisayarı pazarını hareketlendirecek.